快訊

頒褒揚令給郝柏村？蔡英文：理所當然

台灣若大規模檢測 專家：等同按下醫療自爆鈕

抗疫有成 義大利中國人鹹魚翻身

德國之聲 / 德國之聲

義大利普拉托的中國人最初圍繞著紡織工廠而慢慢聚集。現在這裡是義大利最大的中國人社區，有5萬名中國人住在這裡，佔普拉托總人口的四分之一。

當地最高衛生官員伯蒂(Renzo Berti)說:「我們義大利人擔心普拉托的中國人會出問題。相反地，他們的表現比我們好得多......在普拉托的中國人中，沒有一例新冠肺炎的病例。」

其實早在義大利傳出首例新冠病毒確診的三周前，普拉托中國人社區就開始實施封鎖。當時有許多中國人過完新年假期回來。他們感覺疫情可能很快就會傳播到這裡。

因此，當其他義大利人像往常一樣前往滑雪場，並擠入咖啡館和酒吧時，普拉托多數中國人像是在街上消失一般待在家裡。雖然街道上仍充斥著農歷新年的裝飾品，但是到處都是半荒蕪，商店也都關門。

「義大利人覺得我很奇怪」

56歲的義大利葡萄酒出口商人周先生(Luca Zhou)在中國出生。他在2月4日從中國飛回普拉托的家與妻子和28歲的兒子相聚。他當時就決定直接進入臥室隔離14天。

他說:「我們已經看到了中國所發生的一切，我們為自己、家人和朋友感到恐懼。」

他在隔離結束後，出外都戴口罩和手套。他說，街上其他少數中國人也這麼做。他說:「我的義大利朋友用奇怪的眼神看著我。我試圖向他們解釋，說他們應該戴口罩……但他們不明白。」

他也說:「當我回到普拉托時，沒有義大利當局告訴我這件事。我們自己做。如果不這樣做，我們都會被其他中國人和義大利人感染。」

23歲的大學生鄭同學（Chiara Zheng）從中國返回義大利後便開始隔離。她說:「我意識到局勢的嚴重性。我感到有責任為其他人和與我親近的人這樣做。」

其實義大利早在1月31日對中國實施禁航，是少數很早就採取果斷措施的國家。不過仍有許多中國居民透過第三國返回義大利。

2月8日，義大利關閉了所有學校一個月前，當局就告訴從中國休假返回的學生可以不用去上課。當地的最高衛生官員伯蒂發現，這些學生和他們的家人對這個做法的接受度很高。

他開始觀察到當地中國人對於相關的政策相當主動配合。當政府建議他們進行自我隔離且接受遠程健康監測時，立刻就有360多個家庭，約1千3百人登記。

到了2月下旬和3月初，義大利疫情開始蔓延，一些仍保有中國公民身份的家庭甚至開始把孩子送回中國給親戚照顧。因為他們對周遭義大利人輕忽的態度和行為感到很震驚。

米蘭的餐廳老板吳先生（Francesco Wu）是義大利企業聯合會(Confcommercio)的代表，他說自己2月份時就敦促義大利同行先暫時關門，不過當時沒人贊同。

他說:「當時沒人相信會發生這件事(疫情)……現在像特洛伊城在燃燒時，我們都被關在裡面了。」

有傳聞說，義大利的中國人幾乎都採取了類似的預防措施。不過這還需要義大利衛生部提供全國性的社區感染率數據來佐證。但是對普拉托的華人來說，主動防控的措施讓他們在疫情重災區逃過了一劫。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

美國也戴口罩？CDC：25％感染者無症狀 考慮建議更多人戴

美國聯邦疾病管制與預防中心（CDC）警告，新的數據顯示，有多達25%的新冠肺炎感染者也許沒有症狀，而且沒有症狀也可能傳播...

美國航母羅斯福號出現疫情 艦長寫信求援！

目前停在關島的美國航空母艦「羅斯福號」已有數十名水兵感染新冠病毒，艦長克羅齊爾（Brett Crozier）寫了四頁的信...

英國最年輕死亡病例 13歲男童孤獨離世

英國昨天出現年齡最低的新冠肺炎死者。「每日郵報」報導，13歲男童阿布杜瓦哈（Ismail Mohamed Abdulwa...

紐約州長CNN主播弟弟中鏢 住家地下室自主隔離繼續主持節目

紐約州新冠肺炎疫情持續惡化，單日332人死亡，總數達1550死，州長古莫擔任CNN主播的弟弟克里斯也確診。古莫坦言大家都...

10萬人死或220萬死？川普：二戰後美國最殘酷的兩個星期

「這不是愚人節玩笑，是真心的生死存亡。」美國總統川普31日晚間召開白宮記者會，極為罕見且嚴肅地要求「全體美國人做好心理準備」，積極服從聯邦政府的防疫對策，以面對美國疫情在4月初最嚴峻的「關鍵兩星期」。原本仍期待提早重啟經濟活動的川普，在記者會上不斷強調：全美的防疫隔離與封鎖政策，至少將維持到4月底——如果對策完全執行，全美因疫死亡人數，「樂觀」估計將有10~24萬人罹難；但如果各地完全不受控，最糟狀況的模型估計，「甚至可能會出現220萬人死亡的駭人規模。」

荷蘭百歲老嫗染疫後康復 院方歡呼：希望的火花

新冠肺炎疫情持續延燒，老年人和慢性病患者被視為染病高風險群，然而一名在荷蘭染上新冠病毒的101歲老婦近日傳出康復好消息，深受鼓舞的院方人員形容這是「希望的火花」。

女性感染風險高 因為負責家庭照顧採買？

2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）席捲全球，截至目前（3/27）為止全球已有超過52萬人感染、逾2萬人死亡，不僅奪走了許多人的家人與朋友，更對各國醫療體系和經濟狀況造成巨大衝擊。針對來勢洶洶的疫情，各國紛紛採取防疫手段，試圖防堵或減緩疫情所造成的影響，包括關閉學校與商店、禁止大型集會、鼓勵在家工作，並禁止或勸說人們減少出門、旅行和參與社交活動，保持社交距離（social distancing）。

日本疫情延燒 安倍率閣員戴口罩備詢

日本首相安倍晉三3月底到國會備詢時，跟內閣成員幾乎都沒戴口罩，但可能是受到日本境內疫情持續延燒影響，他今天在國會備詢時與...

雅加達齋戒月返鄉潮提前 印尼全國性限制人流防疫

雅加達因武漢肺炎進入緊急狀態，經濟活動停擺，加上齋戒月將至、各地封城傳言不斷，開齋節返鄉潮提前，超過萬人從雅加達返鄉。印...

抗疫有成 義大利中國人鹹魚翻身

義大利普拉托的中國人最初圍繞著紡織工廠而慢慢聚集。現在這裡是義大利最大的中國人社區，有5萬名中國人住在這裡，佔普拉托總人口的四分之一。

最高關7年！對抗新冠肺炎 俄羅斯祭重罰

俄羅斯國會通過新冠病毒防治配套法案，民眾若違反檢疫規則，恐面臨最高七年有期徒刑。

美國務院內數十人感染新冠肺炎 首傳官員死亡

美國國務卿蓬佩奧今天表示，有一位國務院官員因感染新冠肺炎，不幸病逝，目前國務院內尚有數十名人員確診。這是新冠肺炎入侵美國以來，首位美國外交人員因病逝世。

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數破85萬！死亡數美超中 川普想再撒錢救美國經濟

台灣確診數破300！新案例「4成共同點」 讓網友氣炸

獨╱觀光局主秘、主任全撇清！ 染疫職員友人戳破謊言

台師大學生確診新冠肺炎 陳時中證實男大生近期沒出國

再二位數攀升！我今16人確診新冠肺炎 14例境外2例本土

蔡總統：捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。