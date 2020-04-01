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法國欲擺脫對中國產口罩的依賴性

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）據法新社報道，法國立志在醫用口罩供應方面擺脫對於中國的依賴。總統馬克龍周二表示，目標是在今年年底之前實現口罩供應的“完全無依賴性”。

他作出這番表態時正在視察該國西部的Kolmi-Hopen公司，這是法國最大的口罩制造商。“我們的優先任務是，更多地在法國和歐洲進行（口罩）生產”，馬克龍說。他還表示，到4月底，法國自己的醫用口罩產能將會擴大到"每周一千萬只以上"。這大致相當於在新冠疫情爆發之前產能的三倍。在沒有疫情的情況下，法國每周能出產大約350萬只口罩。

據愛麗舍宮估計，目前法國醫護人員和養老院工作者對於專業醫用口罩的需求量大約是每周四千萬只。因此，法國從中國訂購了十億只口罩，這些口罩將通過“空中橋梁”專機運到法國。馬克龍表示，到5月中旬，法國制造商將能夠生產大約一萬台呼吸機，這些醫療儀器也是目前所緊缺的。法國是歐盟中受新冠疫情打擊最嚴重的國家之一。根據官方統計數據，法國已經有超過3000人死於新冠病毒引起的肺炎疾病。

雨涵/樂然（法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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