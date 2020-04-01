怕成下個紐約 四分之三美國人居家避疫

美聯社報導，根據約翰霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎確診病例三月卅一日突破八十萬例，美國病例仍最多。美國新冠肺炎死亡人數三月卅日新增至少五百七十五人，創單日最多紀錄，累計病故人數突破三千人，確診超過十六萬人。美國總統川普表示，未來卅天將充滿挑戰。

大華府地區馬里蘭州、維吉尼亞州與華府卅日也要求居民居家避疫，甚至祭出最重監禁一年的罰則。如今全美四分之三民眾都奉當地政府之命，盡量留在家裡避免外出。

自加州施行居家避疫令以來，全美各州陸續跟進，已有卅三個州及華府、波多黎各的至少兩億五千三百萬人，被政府要求待在家。逾四十四萬聯邦員工生活的大華府區，確診近三千例，死亡逾五十人，卅日由共和黨籍馬里蘭州州長霍根帶頭，宣布「居家避疫令」。

霍根指出，「我們不再只是呼籲或建議民眾留在家，而是發布命令要大家遵守」，若不立即行動，大華府兩周內恐成下一個紐約，若聯邦政府機關聚集地變成疫情大爆發處，後果不堪設想。

民主黨籍維吉尼亞州長諾譚除了發布全州居家避疫令，也宣布州內海灘、露營地點一律關閉，民眾只能出門購買食物、從事必要行業工作或就醫。

共和黨籍佛羅里達州長德桑提斯儘管先前表示不會發布全州居家避疫令，而會讓地方機關自行作主，但他卅日改口說，將針對地方法規頒布增修命令，呼籲在佛州東南部人口密集地帶的居民最好盡量避免外出。

紐約州病例仍是全美最多，累計超過六萬七千例，一千兩百多人病故。州長郭謨要求增援醫護，表示依照當前疫情，紐約州還需要一百萬名醫護人員。

川普卅日在白宮記者會上說，接下來卅天是關鍵，保持社交距離等原則確實有效，未來這段期間將持續實施，甚至可能更嚴格，若大家都能遵守規定，可以拯救數百萬美國人的性命。