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美國延長對歐洲人入境禁令

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）美國政府延長了原本禁止歐洲游客入境一個月的限期。特朗普總統表示，這些以及類似的限制措施將繼續有效，甚至可能會進一步加強。特朗普說，這有助於限制新冠病毒的進一步傳播。 “繼續實行限制很重要。”

但是特朗普並沒有明確說明針對歐洲人的30天入境禁令在4月中旬到期之後，還將延長至何時。自3月中旬開始，來自申根國家的歐洲人以及英國和愛爾蘭人被禁止入境美國，只有美國人、外交官和擁有美國長期工作許可的人及其家屬例外。

美國成為新的新冠病毒重災區

特朗普說，在美國已經有超過一百萬人接受了新冠病毒的檢測。他說這是“抵制病毒、戰役”中的一個重要裡程碑。由於最初美國的病毒檢測不利，防疫工作的進展極其緩慢，特朗普政府因此受到指責。

特朗普還試圖說服美國人對延長對公共生活的限制措施給予配合。他說，相互保持距離和避免聚會，是“共同的愛國主義義務”。特朗普承認，接下來的30天將度日艱難。周日（3月29日），特朗普警告美國人，死於新冠病毒的美國人可能會超過10萬人。

疫情嚴重的紐約州州長庫莫（Andrew Cuomo）說，該州急需護士和醫生。他呼籲美國其他州的醫務人員前來支援紐約。由於紐約的醫院超負荷，美國海軍派出一艘擁有1000張床位的醫療船駛入城市。

在美國，死於新冠肺炎感染的人數已經超過3000人。截至當地時間周一晚上，美國約翰·霍普金斯大學統計的確切死亡人數為3008人。全美國已經確認有163000多人感染了新冠病毒。這意味美國已經超過意大利、西班牙和中國，成為全球感染人數最多的國家。就死亡人數而言，美國少於意大利西班牙、中國和法國。

李京慧 / 樂然 (德新社，法新社，路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

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