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美國要開始宣導戴口罩了？ 網笑：不是說口罩沒用

聯合新聞網 / 綜合報導
美國伊利諾州疫情確診案例剛破4500例，包括65例病故，但單是今天通報的新增確診就暴增1000例。圖／路透社
美國伊利諾州疫情確診案例剛破4500例，包括65例病故，但單是今天通報的新增確診就暴增1000例。圖／路透社

新冠肺炎COVID-19）疫情肆虐全美，美國共48州都已出現確診案例，全國確診人數突破16萬，日前重災區紐約州單日的死亡人數更高達5百多人。有消息指出，美國疾病預防控制中心（CDC）正在研擬一份新的防疫指南，考慮鼓勵民眾配戴「布口罩」，因為國內的醫療口罩短缺，且醫療人員比一般民眾的需求更急迫。

根據《The Washington Post》報導，由於現在仍沒有任何證據顯示，所有人都配戴口罩有任何顯著的效果；專家也指出，全民都配戴口罩有可能會麻痺民眾對安全的警覺性，或降低民眾保持社交距離的意願。儘管美國政府未宣導應配戴口罩，已有越來越多民眾開始自發地遮住口鼻或戴上口罩。

但美國政府的立場可能會轉變，一名匿名的聯邦政府官員就指稱，美國疾病預防控制中心（CDC）正在考慮轉而鼓勵民眾，在新冠肺炎蔓延時期，採取遮住口鼻的措施，不過這項新政策尚未獲得任何官方證實。

這則消息進一步指出，雖然這份來自於美國疾病預防控制中心（CDC）的新防疫指南還在規劃當中，但當局可能會呼籲民眾不要使用手術口罩或N95口罩，而是教導民眾運用衣物來製作「布口罩」，認為此舉可能可以控制住美國失控的感染人數曲線。但目前美國疾病預防控制中心（CDC）官方的防疫指南，還是停留在「健康的人不需要戴口罩」的政策。

對此，不少美國民眾針對此消息表達震驚，有人就直言：「如果我生病了那我會戴口罩；否則沒有任何理由要求我時時刻刻都戴著口罩」、「我不認為這項措施有任何效果」；有民眾也笑稱，「我竟然老到還記得上次他們說口罩沒用是什麼時候！」

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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