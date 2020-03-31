無視禁令 還在辦大型集會 佛州牧師被捕

新型冠狀病毒持續肆虐美國，各州與市政府除了祭出居家避疫與社交距離規定，也對違者開罰，但仍有人無視警告、我行我素；佛州一名牧師即因在大流行病期間舉行兩場大型集會，30日遭逮捕；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也宣布，市民有道德責任維持社交距離，違者將面臨250到500元的罰款。

佛州希爾斯伯勒郡(Hillsborough County)牧師侯樂道(Rodney Howard-Browne)30日在自家遭逮捕，因為其服務的天帕灣區河畔教堂(The River at Tampa Bay Church)無視該郡27日生效的居家避疫令，依舊在29日舉行兩場大型宗教集會，並吸引大量信徒湧入。

希爾斯伯勒郡為遏制新冠肺炎傳播而規定，企業與組織必須遵守社交距離準則，人員應保持六呎距離；違反居家避疫命令被視為違反二級行為不檢罪，最高面臨可能坐牢60天並被罰500元。

該郡警察克洛尼斯特(Chad Chronister)30日表示，侯樂道拒絕暫時關閉教堂的要求，反卻鼓勵多達500名會眾到教堂。

侯樂道因此面臨非法集會與違反公共健康條例的指控，他支付500元保釋金後獲釋；克洛尼斯特表示，宗教在此時非常重要，但必須在安全的情況下進行。

另方面，紐約市也積極防疫，設下社交距離的禁令，但並非人人都聽從，白思豪因此祭出最後手段，授權警察對群聚又屢勸不聽者開罰250元到500元。

白思豪29日在記者會上表示：「你們已經一次又一次遭到警告。」他說，市府會給每個人機會，若有民眾勸不聽只好祭出罰款。

白思豪：「我不想對那麼多面臨經濟困難的民眾開罰，但如果他們還沒收到訊息，而且他們被警察直直瞪著時還是不懂的話，那麼這個人就該遭罰。」

紐約市警察局從30日起會隨機抽查地鐵車廂等場所，確保民眾維持社交距離。