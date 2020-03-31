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美主播撿到槍！嗆WHO是馬屁組織愛說謊：我們捐的錢比中國多

聯合新聞網 / 綜合報導
世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德接受香港電台記者視訊訪問，被問到世衛是否重新考慮接納台灣時，他一度裝作沒聽見，接著疑似切斷視訊。圖／新華社資料照片
世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德接受香港電台記者視訊訪問，被問到世衛是否重新考慮接納台灣時，他一度裝作沒聽見，接著疑似切斷視訊。圖／新華社資料照片

台灣因為政治力量干預而遭世界衛生組織（WHO）拒於門外，但靠著自身成功的防疫仍讓國際刮目相看，許多國家轉而力挺台灣加入世衛，不過日前世衛助理總幹事艾沃德（Bruce Aylward）一番話卻讓人相當氣憤，被問及台灣相關問題時，居然沉默不語甚至直接斷線，引起各界議論。這樣不尊重人的行為，連美國主播都看不下去酸「WHO寧願否定台灣的存在，也不願意得罪中共」，且表示捐給世衛最多錢的是美國。

艾沃德日前接受香港電台英語節目《脈搏》連線訪問，記者在節目最後提起台灣防疫的成功，詢問艾沃德「WHO是否會重新考慮台灣的會員資格？」時，不僅裝作沒聽到，還緊皺眉頭、沉默以對，數秒後回應「抱歉，我聽不到你的聲音」，當主持人想繼續追問，艾沃德便直接斷線了。

這支影片流出後引起外界批評，港星杜汶澤在臉書上怒轟WHO官員，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀，在推特回文中批評世衛「可恥」，美國共和黨參議員史考特也在推特上諷刺「WHO看起來越來越像中共的爪牙」。

美國知名媒體《FOX》昨（30）日晚間新聞也大酸WHO，主播塔克·卡爾森（Tucker Carlson）嗆WHO根本是專門拍中國馬屁的組織，「WHO寧願否定台灣的存在，也不願意得罪中共」，表示WHO就像個大騙子，從中國武漢發源的病毒，被他們掩蓋了許久才造成世界更多人的死亡。「而我們還需要給WHO一年約5.8千萬美金（約新台幣17億），是其他國家給的兩倍，但這個組織最在乎的卻不是我們，而是中國！」美國網友們紛紛在底下留言表示「台灣沒有WHO也將防疫作得很好！」、「我們竟然還要付錢給他？」

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