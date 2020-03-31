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東南亞疫情擴大！印尼將封3000萬人首都圈 普吉島封鎖1個月

世界日報 / 編譯中心╱綜合30日電
東南亞各國疫情延燒，印尼30日新增130例確診，菲律賓也新增128例7死、新加坡新增35例、馬來西亞新增156例3死，各國政府紛紛採取更嚴格的管控措施。 法新社
東南亞各國疫情延燒，印尼30日新增130例確診，菲律賓也新增128例7死、新加坡新增35例、馬來西亞新增156例3死，各國政府紛紛採取更嚴格的管控措施。 法新社

東南亞各國疫情延燒，印尼30日新增130例確診，菲律賓也新增128例7死、新加坡新增35例、馬來西亞新增156例3死，各國政府紛紛採取更嚴格的管控措施。

路透報導，泰國30日新增136例確診，累計達到1524例9人死亡，其中知名旅遊勝地普吉島占62例，當局因此宣布30日凌晨起至4月底封鎖所有陸路和水路關卡。此外，馬來西亞4月1日起落實更嚴格的行動管制令，私家車與出租車只能從上午6時至晚上10時在公路上行駛。　

印尼新增130例12死，全國累計達1285例、114人不治，成為東南亞感染死亡最多的國家。印尼總統佐科30日說，他計畫在各區域之間實施更嚴格的行動管制，同時也會實施更大規模的社交距離政策，「大雅加達」地區約3000萬居民即將面臨封城。目前首都雅加達已實施的緊急狀態，則由省長下令延至4月19日。

新增4例達到累計107例的柬埔寨，總理洪森宣布所有賭場將從4月1日晚上11時59分開始關閉。至今累計確診8例的寮國，即日起則關閉所有國際出入口岸，公務員從4月1日起至4月19日在家辦公。累計203例的越南30日起暫停大眾運輸服務，首都河內和胡志明市則為城市封鎖做準備。

日本近2000例 擴大旅行禁令

日本30日累計1836人確診、9死。東京都是疫情最嚴重的地區，至今已有430例，由於多起案例發生在夜間營業的特種行業，東京都知事小池百合子30日要求民眾避免前往。而朝日新聞報導，日本將擴大實施入境禁令，美國、中國、南韓和大部分歐洲國家的旅客都不得入境；日本政府也將針對某些東南亞國家和非洲國家旅客實施出入境旅行禁令。

南韓當局表示，目前每天出現疑似症狀的入境者中約1成確診，將持續以篩檢、分流加強控制疫情，目前國內篩檢量能無虞。

馬來西亞 疫情 東南亞

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