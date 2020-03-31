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西班牙確診數超越中國 防疫指揮官也染疫

世界日報 / 編譯中心╱綜合30日電

西班牙30日新增6398起新型冠狀病毒肺炎確診病例，甚至一名領導防疫的緊急醫療協調官員也確診，國內累計確診數8萬5195例，超過中國官方通報的8萬1470例，排名世界第3。西班牙過去幾天也不斷刷新單日死亡人數紀錄，30日新增812例死亡，累計7340人不治，成為全球死亡人數第2高的國家，目前僅次於義大利的1萬1591人。

西國增812死全球第2高

西班牙緊急醫療協調中心負責人西蒙（Fernando Simon）30日病毒檢測呈陽性，他負責領導西班牙防疫工作，並定期接觸總理桑傑士（Pedro Sanchez）。此外，公衛官員席耶拉在例行記者會上表示，自從14日實施封城措施後，相較於25日前每天都有20%增幅，現在確診增幅約為每天12%。官員也指出，死亡人數及新增病例的增長率皆放緩，期望已經接近疫情的高峰。

義大利30日新增4050起確診，為3月17日以來最少的單日新增病例數，日增率創下4.1%新低。目前累計確診達10萬1739起。不過死亡病例新增812起，一反過去2天的減少趨勢，總數達到1萬1591起。不過當局最新證據顯示，儘管病亡人數持續增加，全義數周封鎖措施可能已收到減緩疫情傳播之效，因此封鎖將至少延長到4月12日。

法單日418死 人數創新高

法廣報導，法國30日有418人染疫死亡，是單日死亡人數最高紀錄，死亡總數達3030人，確診總數達4萬5169例。法國衛生部總幹事薩洛蒙28日曾宣布全國死亡率同比上升了9%。法國官員警告未來幾天恐出現大量重症病患，當局已展開迄今最大規模疏散病患行動，從疫情最嚴重的東部地區醫院，撤往法國西岸的醫院。

另據英國每日郵報報導，法國在瑞士邊境附近城市米盧斯的一個大型基督教堂，2月中下旬舉行為期五天的布道會，爆發該國最大群聚感染，約2500人染疫，信徒不知染病還前往外地，把病毒帶到鄰國瑞士、甚至遠及西非布吉納法索，德國因此關閉邊界。

此外，75歲的大巴黎地區上塞納省議會主席德維讓（Patrick Devedjian）29日逝世，是當地首位因染疫病逝的高官。

新冠肺炎 COVID-19

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