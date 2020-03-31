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加油站油槍握把 被忽略的傳播病毒熱點

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
專家指出，加油站的油槍握把、信用卡刷卡鍵盤等物體表面，因為被碰觸的頻率極高，都有沾染病毒的可能，民眾還是不能輕忽自保措施。 圖／ingimage
專家指出，加油站的油槍握把、信用卡刷卡鍵盤等物體表面，因為被碰觸的頻率極高，都有沾染病毒的可能，民眾還是不能輕忽自保措施。 圖／ingimage

全美疫情持續升溫，某些民眾上超市買菜如臨大敵，叫外賣也提心吊膽，但到了加油站為車子加油時，戒心則相對降低；專家指出，加油站的油槍握把、信用卡刷卡鍵盤等物體表面，因為被碰觸的頻率極高，都有沾染病毒的可能，民眾還是不能輕忽自保措施。

「消費者報導」(Consumer Reports)雜誌指出，疫情延燒期間，民眾到加油站加油，可以採取幾項抗疫之道，包括自備拋棄式手套，避免手部直接碰觸到油槍握把及刷卡鍵盤，如果沒有手套則可用紙巾或其他物品把手遮住；手套使用過後內外翻轉，直接丟棄，用過的紙巾同樣也立即丟棄。

專家指出，加油完畢要進入車輛之前，必須先用「乾洗手」手部酒精消毒凝膠，徹底清潔手部。

報導指出，消費者也可隨身攜帶消毒濕紙巾，把油槍握把、信用卡刷卡鍵盤先擦拭一遍，再開始加油。

消費者報導汽車測試計畫主任申哈爾(Gabriel Shenhar)指出：「這些小動作都可以確保我不至於因為一時疏忽，把病毒從油槍等高頻率接觸點的表面，傳遞到我的汽車門把，然後又沾染到車輛內部。」

非營利組織「燃料研究中心」(Fuels Institute)執行主任艾奇柏格(John Eichberger)指出，加油站業者為了避免新冠病毒傳播，目前都全力加強清潔，但如果消費者對於碰觸油槍存有擔憂，可以跟上超市買菜會用消毒濕巾擦拭購物車跟購物籃的作法一樣，把會碰觸到的物體表面都先消毒一遍。

新冠肺炎 COVID-19

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