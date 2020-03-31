華裔醫師抱怨醫院缺防護裝備遭開除 院方澄清：只是調部門

在華盛頓州貝靈翰(Bellingham)和平健康聖喬瑟夫醫療中心(PeaceHealth St Joseph Medical Center)任職、行醫長達30年的急診醫師林明(Ming Lin，音譯)，上周在臉書發文批評醫院沒給護士足以避免病毒感染的防護裝備，院內也沒有設立讓醫護人員淨化隔離的專區，發文兩天後就被醫院開除。但院方後來澄清，並沒有解僱林明，只是調離部門。

德州大學健康科學中心(University of Texas Health Science Center)畢業的林明，在和平健康聖喬瑟夫醫療中心服務已有17年，但在3月27日晚間遭去職；他接受美聯社訪問時說，27日當天，就在即將開始輪班前的20分鐘，突然獲得直屬上司告知說，醫院已對班表另有安排，他則已經被解職。

除了在臉書發文之外，林明過去這段時間也透過接受媒體訪問，多次對於醫院面對疫情回應緩慢提出批評。

他指出，對於前來醫院就診的病患，醫院應該先行篩選是否可能感染病毒，但院方對於疫情的反應卻相當遲鈍，沒有對醫院員工進行病毒檢測，顯然也有所疏失。

林明表示，對於新冠病毒檢測，醫院完全仰賴一家民間公司，檢測時間耗時10天之久，對於醫護人員迫切需要的防護裝備，醫院則疏忽了必須添購。

和平健康醫療集團發言人則對媒體表示，林明並沒有被解職，而是會被安排到其他部門工作。和平健康為非營利醫療組織，在華盛頓州、俄勒岡州及阿拉斯加州共計設有10座大型醫療中心，旗下共有1100名醫護人員。

「貝靈翰先驅報」(Bellingham Herald)日前報導，數名和平健康醫療集團員工確診得了新冠病毒，其中包括三名在和平健康聖喬瑟夫醫療中心任職的人員。和平健康聖喬瑟夫醫療中心主管則表示，並沒有任何醫院人員是在工作當中接觸到病毒，院方也持續維持適當的人力與醫療設備供給。