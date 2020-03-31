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全美三分之一郡「零確診」85%在鄉村 專家擔心：恐篩檢不足

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合30日電
全美仍有逾三分一郡「零確診」 以貧窮鄉村地區為主，專家擔心可能代表篩檢不足的警訊。 美聯社
全美仍有逾三分一郡「零確診」 以貧窮鄉村地區為主，專家擔心可能代表篩檢不足的警訊。 美聯社

新冠病毒疫情在美國主要在大都會地區蔓延，根據美聯社分析，全美逾三分之一的郡至今仍維持「零確診」。

美聯社指出，至今零確診的郡中，85%在鄉村，從主要居民為白人的阿帕拉契(Appalachia)和大平原(Great Plains)地區，到主要由西語裔和原住民居住的西南部；這些地區民眾每天彼此接觸的機率較少，較不會傳播病毒。

同時，零確診郡的居民年齡中位數較高，最容易因新冠病毒引發重症的60歲以上人口比率也較高，而當地病患需要的加護設施病床數也更少；家庭收入中位數也較低，可能限制醫療選項。

這些郡的人口統計資料意義重大，因為川普政府研擬的指導原則，以病毒傳播危險程度為各郡評分，授權當地官員調整「社交距離指南」。

川普總統29日將在家避疫延長一個月，與先前對疫情的態度截然不同。

傳染病專家認為，只要積極進行篩檢與隔離措施，偏遠鄉村擁有「天然」社交距離與隔離的條件，可望幫助減緩新冠病毒傳播，讓當地醫療體系有更多時間提供完善照護，降低死亡率。

但專家也擔心，鄉村零散的篩檢工作，可能讓相關單位沒注意到感染者，隨後恐讓當地醫療體系難以負荷。

戴維斯加大流行病學教授克莉絲汀‧強生(Christine K. Johnson)警告，零確診的郡可能代表篩檢不足的警訊；她說：「他們會比較晚感染，當地疫情也會比較晚爆發；但我不認為他們能得到保護，因為美國沒有一處能完全隔離。」

醫學專家說，全美各地篩檢模式參差不齊，很難判斷偏遠地區疫情是否真的比較不嚴重。

德州農工大學病毒專家紐曼(Benjamin Neuman)說，鄉村地區的疫情「基本上很難判定」；他也為遊民人口和無證移民感到擔心。

新冠肺炎 COVID-19

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