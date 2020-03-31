窮人難落實隔離 印度封城挑戰多

印度保持社交距離，僅是富人「權利」！印度於25日宣布封城，要求全國人民直到4月15日都待在家，防止新冠肺炎疫情蔓延。但印度貧富差距嚴重，待在家保持社交距離並非人人都能享有的「權利」。移工返鄉問題對印度政府而言也是大考驗，此外，貧民窟也是印度防疫的一大缺口。

移工問題釀衝突

根據《印度時報》報導，印度蘇拉特縣境內潘德薩拉工業區有約移工與警方在29日發生衝突。因為印度已宣布封城，警方便上街執行命令，要求還在街上的居民立刻回家。但當地勞工多來自印度北方邦與比哈爾邦，這些移工表示，政府不讓他們回到家鄉，也未提供足夠的糧食。

憤怒的移工於是朝警方丟石頭並毀壞少輛警車，警方也以催淚彈回擊。之後，警方開始在該區域巡邏，並調查抗議的移工是否受人指使。印度資深警官對愈來愈多的移工回鄉要求表示擔心，管控移工移動對印度政府而言會是很大的挑戰。

根據《路透社》報導，印度健康工作者朝移工噴灑消毒劑的影片30日流出，在社群媒體上引起民眾怒火。比哈爾邦首長庫馬爾表示，政府僅要求健康工作者消毒使用過的巴士，但健康工作者看到移工一時激動，便朝他們噴灑消毒劑。庫馬爾推文表示，會讓擅自噴灑消毒劑的工作者對自己的行為負責。

貧民窟成防疫缺口

此外，移工回鄉並非唯一的防疫漏洞來源。根據《CNN》報導，待在家保持社交距離在印度是只有中產階級與上流社會居民才能辦得到。有錢人家中空間寬敞，也有能力事先備妥充足的食物，甚至還能透過現代科技在家工作。

以印度最大的貧民窟達拉維為例，平均1440人共用一個馬桶，日常用水也要從公用儲水槽取，完全居家隔離基本上很難實行。

【更多精采內容，詳見 】