以抗疫救命為名 各國領導趁機擴權？

(德國之聲中文網)各國新冠疫情越來越嚴重，周一(3月30日)，匈牙利國會通過了一條法案，授予其極右派主義的總理奧班(Victor Orban)無限期獲得更多權力，奧班聲稱這是抑制疫情的必要手段。

國會以137票對52票通過該法案。這個法案的草案於3月20日公布在國會網站，草案當中提到，這個法案賦予政府權力，使其能夠無限期的延長國家的緊急狀態，並且保有其在緊急狀態下的權限。在此之前，延長緊急狀態需要獲得國會同意。

此外，對於散播關於新冠肺炎假消息的人士，政府有權判處最高五年的有期徒刑，或是施加對應的抵制措施。這項規定使外界擔憂新聞自由受到限制。

反對黨與人權團體批評，雖然歐洲許多國家也為了對抗疫情而擴張政府職權，但是通常都有一個期限，例如30天或90天，然而匈牙利的這項法案賦予總理無限期的權利，形同濫權。對於這些批評，奧班回應道:「如果你們在現在的危機中無法幫助我們，那麼請至少克制自己，不要傷害我們為了防疫所做的努力。」

以色列電子監控 俄羅斯打壓媒體

除了匈牙利以外，其他政府也開始采取類似的極權措施。以色列的內坦尼亞胡政府通過了一項緊急行政法令，試圖抑制病毒擴散。法令內容包含對以色列公民實施前所未有的電子監控，放慢司法審理的速度，以及強行擱置內坦尼亞胡本身被控貪污的刑事訴訟案。

俄羅斯的首都莫斯科從周一開始實施封城，其他地區也逐一跟進。俄羅斯政府也開始對媒體機構與社交網絡用戶施壓，希望可以管控與疫情有關的言論。然而，以打擊假消息為由，政府其實也一並對在社交網絡上發表意見的民眾施加壓力，並且打擊批評政府防疫做法的媒體。

塞爾維亞總統嚴詞警告

塞爾維亞在3月15日宣布，全國進入無限期的緊急狀態。此後，塞爾維亞每天實施12小時的宵禁，由軍警監督民眾不得外出。而超過65歲的長者則是全天不得離開其住所。

塞爾維亞目前約有800個確診病例，總統武契奇(Aleksandar Vucic)警告民眾，如果大家都不顧政府的封城令到處隨意走動的話，最後就算是首都貝爾格萊德（Belgrade）公墓也不夠埋下所有人的屍體。

在一個展覽館改造成的臨時醫院門外，軍人持槍戍守。這個臨時醫院的內部照片在網路上流傳，引發恐慌: 內部3000個鐵床排成一排一排，看起來跟監獄無異。

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塞爾維亞總統說，他很高興人們感到害怕，如果人們會因為恐懼而比較願意遵守宵禁的話，他願意選擇長得更嚇人的地點當做臨時醫院。他說: 「某人必須在這邊待上14到28天...就算這裡不舒適，我也不在乎。我們在打一場保命戰。如果有人以為他們可以在這裡一天化四次妝或是刷四次牙，他們就錯了，他們一天只能有一次機會這麼做。」

武契奇幾乎每天都發出新的指令，引發反對者批評武契奇違反憲法、擴張權力。

人權團體: 緊急狀態應有期限

在曾經被共產黨統治過的東歐，許多民粹主義的領導者在疫情擴散之際，開始更加沒有限制的對民眾的手機實施監控，或是加強散播謠言或蔑視封城令的刑罰。人權組織歐洲安全與合作組織(OSCE)的主席說，就算能夠理解政府需要為了因應疫情而擴權，但是仍然應該設下時限: 「不論在哪裡、因為什麼理由而實施緊急狀態，都應該要對應它的目標，而且只能在有必要的時限內實施。」他說，緊急狀態不應該成為新「常態」: 「也就是在危機過後，就應該解除緊急狀態。」

張慈/(美聯社、法新社、路透社)

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