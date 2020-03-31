歐美疫情大爆發！戴口罩到底有沒有用？ 醫師一張圖解密

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，歐美疫情也持續升溫，美國確診病例在30日突破16萬例，成為全球最高，死亡人數超過3000人。歐美國家向來視口罩為重病象徵，不過位於中歐的捷克為阻止疫情擴大，於19日強制要求所有國民在公共場所必須戴口罩，台灣更是在疫情爆發初期就人人戴口罩，婦產科名醫蘇怡寧便在他的臉書上分享了一張秒懂「戴口罩到底有沒有用？」的圖表，顯示出口罩戴不戴的差別很大，並表示這是一個很有趣的對照組合。

東方與西方國家面對新冠疫情是否戴口罩有不同的看法，蘇怡寧醫師在臉書粉專上分享一張圖表，圖中藍線圈起來的是「戴口罩組」，其餘「紅線」圈起來的則是不戴口罩組，他解釋，日本、新加坡、香港到目前為止，對於這個疫情戰爭守的都比較好，「台灣沒有在統計中，如果有會在更下方」，而韓國的疫情一開始上升很快，到了第15天時，疫情開始呈水平發展，他補充「其實韓國也是，不要看人家一次爆，但控制下來的速度也是相當令人驚艷」。

反觀不戴口罩的國家如英國、西班牙、英國、美國疫情的發展，目前仍沒有趨緩趨勢，不過蘇醫師也認為控制疫情不單只是戴口罩，跟整體社會的防疫態度意識跟意志都有關，「至少我們是在正確的方向上，口罩、保持距離、勤洗手」。

圖表一曝光後，許多網友看了也紛紛留言，「出門戴著口罩都不會想說話，減少飛沫」、「還有我發現大家變得愛洗手了」、「一定有用，至少自己的飛沫不會亂噴」、「很有用！連感冒都不見了！」，不過也有人擔心「以這陣子對歐美返國人士的檢疫規格來看，還是要為最壞的情況先做準備」、「如果承認需要戴口罩，官方沒有提供足夠的口罩就變成一個錯誤」，還有人表示「目測新加坡帶口罩不到5%」、「新加坡是宣導健康的人不要戴口罩」。

此外捷克實施強制全民戴口罩令後，有網友貼出確診增加率圖表，發現在推出10天後，增加率從11%至15%掉到6%，甚至2%，證明口罩的確是阻擋病毒的最佳策略之一；奧地利亦於30日宣布，為進一步防堵新冠肺炎疫情擴散，規定上超市購物的民眾必須戴口罩，並會在超市前配發。我中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日也表示，社交距離有些地方沒有辦法做到，例如捷運等交通工具，那種情況就請大家把口罩戴起來。