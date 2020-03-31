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巴西川普趴趴走 不理隔離措施「人終究會死」

世界日報 / 編譯中心╱綜合30日電

巴西迄今新冠肺炎確診數達4371起例，有141人死亡。然而巴西總統波索納洛29日造訪首都巴西利亞一處市場，與民眾近距離接觸，並堅稱自己必須讓維持國家經濟正常運作，他還稱「人終須一死」，「要像個男人般」去面對新冠病毒。

波索納洛造訪市場時表示，「我從人們那裡聽到的是他們想要工作」；而一名攤商則附和：「我們不能停滯不前，令人恐懼的是，就算不會死於這種疾病，也會餓死。」

波索納洛並呼籲各界「重回正軌」，質疑部分州長和市長在實施隔離措施以遏止疫情的有效性。波索納洛表示，倘若持續隔離，高失業率會是之後將面臨的嚴重問題，得花上數年時間才能解決。」

此外，波索納洛29日也在總統官邸外會見支持群眾，並向在場記者表示，要像個男人般面對新冠病毒，「而不是像個小男童般！」他還說，「讓我們面對現實。這就是人生，我們有朝一日都會死」。據報導，波索納洛曾告訴衛生部長曼德塔，若繼續呼籲人們留在室內就要公開譴責他，甚至要撤換他。

自疫情爆發以來，波索納洛一直淡化病毒風險，還曾形容這只是「小感冒」，主張重新開放學校和商家，只有60歲以上長者有必要自我隔離。不過，波索納洛辦公室日前號召的社群媒體活動「巴西不能停」遭聯邦法官封殺，多州州長、政界人士、公共衛生專家甚至衛生部長也抨擊波索納洛輕視疫情。

幕僚染疫 以色列總理自我隔離

此外，70歲的以色列總理內唐亞胡，一名助理接受新冠病毒採檢呈陽性反應後，內唐亞胡30日實施自我隔離。內唐亞胡曾於3月15日出於謹慎而接受病毒採檢，當時結果呈陰性反應。

新冠肺炎 COVID-19

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