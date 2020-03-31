新冠疫情掀「歧視亞裔」潮 單月爆近千起

隨著新冠疫情導致人心惶惶，過去一周美國各地發生數以百計主要針對亞裔的排外事件；本月18日才成立的亞太網路論壇Stop AAPI Hate，迄今已接到超過650個當事人直接投訴，包括有人故意對著他們咳嗽或吐口水、Uber和Lyft司機拒絕搭載他們、遭到口頭和網路騷擾及肢體攻擊。

舊金山加州大學亞裔研究教授張華耀說，這顯示這類反亞裔案件多麼猖狂和普遍。

張華耀起初收集媒體對亞裔遭到種族歧視和排外攻擊的報導，顯示從1月28日到2月24日美國開始出現新冠病例期間，發生1000多個這種事件。

川普總統本月16日推文使用「中國病毒」，立刻引發煽動反亞裔種族情緒的批評聲浪。

川普30日推文表示大家應「保護我們的亞美社區」，宣稱新冠病毒擴散不是他們的錯。但是，他沒有譴責美國亞裔最近幾個月受到的種族歧視和排外攻擊。

專家說，這只是美國長久以來歧視亞裔，以及責怪移民和少數移民散播疫疾的最新篇章，並成為排外和歧視政策的理由。

從1882年的排華法案起，亞裔一直被美國人視為非我族類。愛爾蘭移民曾被怪罪散播霍亂，義大利移民成為小兒麻痺症的禍源，中國、日本和墨西哥人則是肺結核和天花流行的替罪羔羊。

明尼蘇達大學亞美研究系主任李漪蓮說，中國人更被視為傳染病源 ，舊金山1800年代爆發鼠疫時，整個華埠都被封鎖，禁止居民離開。

她說，美國人對華人偏見特別深，覺得中國人生活習慣怪異，居住環境擁擠骯髒，並成為執行隔離檢疫和限制移民的理由。

專家說，這種100多年前的種族歧視印象還存在美國人的腦海裡，現在重新浮現不只是新冠病毒所致，與中國崛起成為全球經濟強權引發的不安也有關。