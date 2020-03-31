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口罩防疫真有效？他曝捷克「全民口罩令」結果：台灣走在正確方向

聯合新聞網 / 綜合報導
捷克推行全民口罩令，民眾出門不忘遮掩口鼻。 圖／美聯社
捷克推行全民口罩令，民眾出門不忘遮掩口鼻。 圖／美聯社

全球新冠肺炎疫情（COVID-19）延燒，各國紛施手段防堵疫情蔓延，無奈確診人數仍直線攀升。相對於台灣在疫情爆發初期，便人人戴口罩防疫，即使出國也不例外，在向來視口罩為重病象徵的歐美國家惹來不少異樣眼光，但在歐美疫情爆發滿月後，有網友發現「戴口罩」的行為的確能減少感染發生，證明台灣推行戴口罩防疫完全是正確方向！

位於中歐的捷克為阻止疫情擴大，於19日強制要求所有國民在公共場所必須戴口罩，若無口罩可戴，也要用圍巾等物將口鼻覆蓋，違者最高可罰款約台幣24000元。在此命令下，不少買不到口罩的捷克民眾開始加入臉書社團學習DIY布口罩，連前總統夫人都投入其中。

這種全民運動對防疫是否有用呢？有網友貼出捷克確診增加率圖表，可發現在全民戴口罩令推出10天後，增加率從11%至15%掉到6%，甚至2%，證明口罩的確是阻擋病毒的最佳策略之一。他更舉出以色列為例，以色列雖然早早鎖國封境，但國民卻仍不戴口罩到處跑，因此確診數仍是日日增高不見趨緩，可見台灣推行戴口罩、並針對數量、材料控管的策略完全正確！

捷克確診增加率在口罩令推行10天開始下降。 圖／翻攝自twitter@drjasonfung
捷克確診增加率在口罩令推行10天開始下降。 圖／翻攝自twitter@drjasonfung

該文引起網友熱烈討論，表示若是戴口罩如此有效，為何2月還出現「一般人是否需要戴口罩」的討論，但有人認為當時口罩數量不足，自然希望能優先保障第一線醫護，且當時台灣並未出現社區感染，不同時期有不同做法很正常。但也有人認為捷克很早就禁飛中國，且實施全國隔離、停班停課，把功勞全算在口罩身上並不妥當。

新冠肺炎 COVID-19 捷克 口罩

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