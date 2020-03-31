口罩防疫真有效？他曝捷克「全民口罩令」結果：台灣走在正確方向
全球新冠肺炎疫情（COVID-19）延燒，各國紛施手段防堵疫情蔓延，無奈確診人數仍直線攀升。相對於台灣在疫情爆發初期，便人人戴口罩防疫，即使出國也不例外，在向來視口罩為重病象徵的歐美國家惹來不少異樣眼光，但在歐美疫情爆發滿月後，有網友發現「戴口罩」的行為的確能減少感染發生，證明台灣推行戴口罩防疫完全是正確方向！
位於中歐的捷克為阻止疫情擴大，於19日強制要求所有國民在公共場所必須戴口罩，若無口罩可戴，也要用圍巾等物將口鼻覆蓋，違者最高可罰款約台幣24000元。在此命令下，不少買不到口罩的捷克民眾開始加入臉書社團學習DIY布口罩，連前總統夫人都投入其中。
這種全民運動對防疫是否有用呢？有網友貼出捷克確診增加率圖表，可發現在全民戴口罩令推出10天後，增加率從11%至15%掉到6%，甚至2%，證明口罩的確是阻擋病毒的最佳策略之一。他更舉出以色列為例，以色列雖然早早鎖國封境，但國民卻仍不戴口罩到處跑，因此確診數仍是日日增高不見趨緩，可見台灣推行戴口罩、並針對數量、材料控管的策略完全正確！
該文引起網友熱烈討論，表示若是戴口罩如此有效，為何2月還出現「一般人是否需要戴口罩」的討論，但有人認為當時口罩數量不足，自然希望能優先保障第一線醫護，且當時台灣並未出現社區感染，不同時期有不同做法很正常。但也有人認為捷克很早就禁飛中國，且實施全國隔離、停班停課，把功勞全算在口罩身上並不妥當。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言