紐約疫情嚴峻 僑界捐2萬片口罩給留學生

大紐約地區新冠肺炎疫情嚴峻，口罩等防疫物資缺乏。紐約僑界善心人士關懷留學生，慷慨捐贈2萬片口罩，今天交付駐紐約辦事處轉送轄區4州台灣留學生應急。

根據最新官方數據，紐約州2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例達6萬6497例，累計1218人死亡，兩項數據都占全美約4成。南鄰的新澤西州疫情也持續升溫，確診1萬6636例，高居全美第2，至少198人死亡。兩州確診人數約占美國5成。

紐約僑界在疫情嚴峻之際送愛心，紐約台灣商會、美華工商協會、美東茗茶品酒協會等僑團及僑務顧問鍾文忠熱心捐贈2萬片口罩，交由駐紐約辦事處轉送紐約、新澤西、康乃狄克及賓州的台灣留學生。

駐紐約辦事處長徐儷文代表接受僑團捐贈口罩時表示，病毒無法阻隔人與人之間相互關懷，她對熱心僑團及僑界人士對台灣留學生的照顧表達欽佩與感謝。

駐紐約辦事處已透過轄區4州各大學的台灣同學會網絡，調查留學生的口罩需求，今天收到口罩後立即將首批口罩寄給相關同學會轉交留學生。

3月初以來，美國2019年冠狀病毒疾病疫情升溫，眾多留學生所在的紐約州淪為重災區。為遏阻病毒擴散，紐約地區大量學校停課或改採遠距教學，州政府下令非民生必需企業員工在家辦公，形同強迫商家暫時停業，並要求民眾儘可能待在家。這項命令已延長到4月15日。

美國總統川普一度考慮對紐約、新澤西與康乃狄克州實行2週的隔離措施，遭遇地方政府強烈反彈，最後由美國疾病管制暨預防中心（CDC）於28日發布旅遊警示，敦促3州居民14天內避免非必要的國內旅行。

駐紐約辦事處提醒台灣留學生與旅外國人注意身體保健，如遇緊急危難，可撥打急難救助電話：（1-917）743-4546。