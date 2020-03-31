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防疫與隱私之爭 德國為何不學亞洲？

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）新冠肺炎疫情一發不可收拾，中國丶韓國丶台灣丶新加坡等多國監控民眾手機數據控制疫情。德國確診人數超過6萬宗，有呼聲要求仿效亞洲做法。而在「科技防疫」備受肯定的台灣，也有軟件工程師批評當地防疫凌駕隱私，倡議為資料加密。

德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）日前接受《時代周報》（Die Zeit）訪問時主張仿效亞洲，用手機數據追蹤。他以韓國做例子，指該國作為民主國家，利用國民的手機數據，定位追蹤確診病患的密切接觸者並予以隔離，阻止病毒在社區進一步傳播。

此說法遭聯邦政府公民數據保護專員發言人施泰因（Christof Stein）反駁。他對德國之聲表示，「我們不應被恐懼蒙蔽，而忘記數據保護的重要性。假如明天開始在電台廣播確診者的名字，很多人都會覺得是不合比例的公開私隱」。

追蹤手機定位惹爭議德政府刪建議

德國最大電信商德國電信（Deutsche Telekom）3月18日宣布，將與官方疾病管制及預防機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）分享不具名的大數據，讓當局了解在全國範圍內丶甚至社區內民眾的蹤跡。

德國政府日前通過修例應對疫情，草案原有一項建議，容許當局追蹤民眾手機定位，但引起社會極大爭議，其後因反對者眾而刪去。

亞洲多國「科技防疫」

在疫情下，亞洲各國紛紛祭出「科技防疫」。中國要求民眾在支付寶「健康碼」平台上填寫個人健康狀況，系統會產生紅丶黃丶綠三種顏色的二維碼，作為判斷個人能否外出丶移動的標准；南韓政府建立網站，取用手機定位丶信用卡消費丶監視器和網路對話，將確診病例的位置標示在地圖上；新加坡政府要求民眾安裝手機應用程式TraceTogether，利用手機藍芽之間的信號交換，讓政府可以取用來追查感染者曾接觸過的人。

台灣政府則透過大數據分析，追蹤鑽石公主號郵輪旅客足跡，用手機對潛在接觸者發出示警簡訊，光是處理鑽石公主號就對63萬人發出簡訊。當局又建立「電子圍籬智慧監控系統」，利用手機定位掌握民眾行蹤，如居家隔離者擅離處所，系統會自動發送警告簡訊給當事人丶民政和警政單位。據台灣媒體《天下雜志》報道，台灣自2月1日成立平台，已監控超過一萬個手機號碼。

台工程師：侵犯隱私非常過火

相關措施在當地沒有引起太大爭議，輿論甚至一致贊好，認為有效防疫，但台灣軟件工程師江明宗接受德國之聲專訪時直言，盡管一般民眾未必意識到，但從技術人員的角度來看，這「對隱私的侵犯已經非常過火了」。

他續指，東方習慣集體主義，西方重視個人主義，兩者對隱私權的保護有很大文化差異。「台灣從專制體制走到民主只有短短幾十年，它發展時間非常短，有長輩還期待有像皇帝的人和政治明星出現，很習慣被動的接受政府政策。但這在西方民主國家是不可思議，他們民主已經發展了數百年之久，他們會覺得政府不可侵犯個人權利，會有很多團體出來抗爭。但台灣抗爭沒什麼力度，可能台權會針對隱私的部分出來發個聲明，但民眾沒有感覺。」

江明宗是台南市政府智慧城市辦公室前執行秘書，曾以開放數據建立「立法委員政治獻金地圖」，這次疫情中開發「口罩地圖」，讓民眾實時看到各家商店的口罩供應，避免民眾撲空或大排長龍，有關程式甚至輸出到韓國。

他認同科技在防疫有重要的角色，資訊透明能減低民眾恐慌，但形容台灣目前防疫凌駕隱私，失去了平衡，情況堪憂。「現在去倡導注意個人隱私太難了，因大家覺得防疫極其重要，我們也認同極其重要，但希望疫情減緩後可以探討這問題，甚至可能把這些資料加上鎖，不是隨便用任何理由可以使用，因為當政府知道每個人每個時間點在哪裡，其實是非常恐怖的，它把你的個人資料連結一起。」

李澄欣／江穎怡（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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