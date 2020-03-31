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奧地利推出口罩強制令

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）奧地利進一步收緊了新冠病毒期間的防疫措施，即將推出口罩強制令。規定當下每個公民外出購物時，須佩戴口罩。

奧地利總理庫爾茨本周一在維也納公布了上述決定。同時他表示，本周三開始，超級市場將在入口處發放口罩。目前相關的物質正在運輸的過程中。庫爾茲表態稱"我們現在就可以看到，有很多人會因為這個病死亡，這是無法避免的。考慮到這些，我們至少應該盡量不讓更多的人死去"。

由此，奧地利成為最早推出強制公民戴口罩規定的西方國家。截至至3月30日當地時間下午。奧地利已經出現了9377個新冠肺炎感染病例，有108人死亡，636人痊愈。該國是歐洲範圍內最早實施宵禁的國家之一。直到3月中旬，奧地利還實行著沒有理由不能戴口罩的規定。規定稱，只有在有醫生證明的情況下才可以戴，違者會被罰款150歐元。

奧地利衛生部長安朔貝爾（Rudolf Anschober）周一還表示，全國範圍內的酒店必須暫停營業。同時，政府還在考慮讓高危人群不用工作，或者是在家工作。

庫爾茨表示，戴口罩的強制令不能代替與人保持距離。他完全知道：口罩"對於我們的文化來說還有些陌生……對於很多人來說是一種巨大的轉變。"他還暗示，有可能把口罩強制令也延伸到工作領域。

對於德國來說，雖然已經有民眾陸續開始戴上口罩，但街道上不戴口罩的民眾仍然佔絕大多數。德國聯邦政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）就此表示，目前德國政府還沒有考慮推出類似的政策。但是，這樣的保護"也許對於現有的衛生措施來說，是一種有意義的補充"。但是他強調，戴口罩的人不能有安全上的錯覺，認為戴上口罩就不用和他人保持距離。

賽貝特還補充說，奧地利的最新強制令涉及的不是專業醫用類口罩，而是普通的口鼻保護口罩。

本文章由德國之聲授權提供】

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