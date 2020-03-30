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義大利封城斷糧… 黑幫號召搶超市、婦女崩潰咆哮警察
義大利目前累計確診已經突破9萬7689人，累計死亡人數已經突破1萬779人，是中國死亡人數的3倍，因為全國封鎖，經濟活動中斷，有人家中斷糧，甚至有黑幫號召搶劫超市，社會治安亮紅燈。
義大利死亡人數突破1萬人，是中國3倍之多，為悼念大量因新冠肺炎過世的病患，義大利全國公共建築將在3月31日降半旗致哀。國家衛生院院長布魯塞弗羅說，該國疫情「可能在接下來幾天達高峰」，義大利政府已考慮延長封城。
與此同時，飢餓和貧窮的恐懼正迅速蔓延，一名憤怒的父親自拍影片向總理宣戰，控訴政府的無能，讓他們家只能靠麵包過活；家中失去經濟來源，一對夫妻對著警察崩潰大吼；南部西西里首府巴勒摩（Palermo）超市有人闖入搶劫，警員得持槍巡邏。
此外，德國伸出援手，派遣軍機到義大利和法國將重症病患接到德國治療。義大利疫情嚴重的北部倫巴底大區（Lombardia），醫療人力與呼吸器嚴重不足，義大利空軍日前已將6名病患送到德國，目前在柏林、漢堡等地接受治療。
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