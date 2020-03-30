英死亡率6% 高官：低於2萬人算抗疫有成

英國29日新增2433例確診，累計1萬9784例，單日更多達209人死亡，連兩日死亡病例超過200人，累計1231人不治，死亡率達6.29%。不過，該國「國家醫療保健服務」(NHS)總監波維斯29日在疫情例行記者會上表示，若英國在這場疫情中的少於2萬人死亡，可說已做得很好。

BBC報導，目前英國死亡案例增幅遠超過確診病例，每2.5天就翻高一倍。波維斯會上被記者問到「是否不希望英國的疫情會步義大利後塵」，他表示每名患者的死亡都是悲劇，但假如少於2萬人死亡，英國在抗疫上已是很好的結果，「但絕不應沾沾自喜」。

波維斯同時表示，NHS正不斷努力，希望將目前約4000張加護病床數目大幅增加，而倫敦各醫院正持續提升接收重症患者的能力。

另據衛報報導，倫敦帝國學院研究顯示，如果英國實施如同中國的嚴格管制令，可以把死亡人數壓在5700人以下。不過無論是哪一項推估，死亡人數都相當驚人，也證實官方不斷警告民眾的「疫情尚未到達頂峰」。

蘇格蘭首席醫療官考德伍德（Catherine Calderwood）接受BBC廣播節目訪問時說，根據模組分析，英國大概還需要施行相關禁令達13周，才能讓病毒停止在民眾之間傳染。

負責傳膳放狗 傳英女王侍從確診

英媒報導，一名與94歲英女王伊莉莎白二世有日常密切接觸的侍從確診，正於家中隔離。白金漢宮表示女王目前健康良好，正與98歲的菲利普親王留在溫莎城堡，但拒絕回應女王是否已接受檢測。

該侍從6個月前獲擢升，負責為女王送餐、遛狗、接待賓客及開啟信件，並處理日常事務，每天都會與女王接觸。目前十多名白金漢宮工作人員已接受病毒檢測，結果均呈陰性。

女王身邊接連出現確診病例，讓王室陷入恐慌。目前王室人員已召開緊急會議，就王室成員死亡等最為嚴峻的情況，討論相關應對計畫。