德國確診破6萬 財政首長似因憂救不了疫情自殺

德國29日新冠肺炎確診人數增至6萬2095例，死亡達541例。德國黑森邦總理布菲耶（Volker Bouffier）表示，黑森邦財政首長雪佛（Thomas Schaefer）似乎因「非常擔心」如何因應疫情帶來的經濟衝擊，而自殺身亡。

中央社引述法新社報導，54歲的雪佛28日被發現陳屍鐵軌附近。黑森邦首府威斯巴登檢方表示，雪佛應是自殺身亡。

布菲耶發表正式聲明說：「我們感到震驚且難以置信，最重要的是，我們非常難過。」布菲耶回憶，雪佛日以繼夜地工作，以協助企業和勞動者應對疫情大流行帶來的經濟衝擊。布菲耶發表談話時明顯在顫抖。雪佛已擔任黑森邦財政廳長長達10年時間。

布菲耶是德國總理梅克爾（Angela Merkel）的親密盟友。雪佛則是頗受歡迎且備受尊敬的政治人物，各界長久以來看好他可能成為布菲耶的接班人。兩人同屬梅克爾領導的中間偏右基督教民主黨（CDU）。

黑森邦為德國金融中心法蘭克福（Frankfurt）所在地；歐洲中央銀行（ECB）總部，以及德意志銀行（Deutsche Bank）和德國商業銀行（Commerzbank AG）等大型放貸機構的總部都位於法蘭克福。

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