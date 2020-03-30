佛系防疫比嚴刑峻罰更被關注？台灣網友熱議20大國家防疫作為

各國防疫態度大不同！

連日來，世界各國的疫情都仍然不斷在升溫，截至出稿時間為止，已經有40個國家的確診數破千，更有9個國家確診已經破萬，美國更是以高達12萬的確診數，超越中國成為世界確診數最高的國家，疫情的嚴峻讓各國都在拼防疫，不過每個國家對於防疫的態度卻大不相同。

有的國家走的是「佛系防疫」的風格，有的國家卻是祭出「嚴刑峻罰」來遏止國家內的疫情再度擴散，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，台灣網友們對於那些確診數過百的國家有著什麼樣的討論，哪個國家政府的防疫工作又最引起網友們關注呢？現在就一起來看看吧！

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第十名－新加坡

拔除永久居住權，明定防疫距離

新加坡算是較早出現確診案例的國家之一，不過後來歐美國家快速大流行，新加坡也沒有出現爆炸性的成長，有網友就把原因歸在是新加坡的法令相當嚴格的關係，新加坡要求具有中國旅行史的民眾配合居家隔離，不過卻有名男子不甩禁令，堅持出國，新加坡就祭出重罰，永久限制該名男子入境。

近日新加坡更宣布防疫的「法定距離一公尺」，若超過恐會坐牢更要繳交高額罰金。這些峻罰都引起了網友們的討論，認為就是要有嚴格的法律才能有嚇阻作用。

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第九名－伊朗

防疫奇招！放囚犯出獄回家

伊朗可以說是疫情數一數二嚴重的國家之一，國內甚至有不少高官及國會議員都染病倒下，伊朗的司法部為了防止監獄內發生群聚感染，於是釋放的不少囚犯回家，不過伊朗司法部也說明這只是暫時釋放，且釋放也有資格上的差異，像是重刑犯就不在釋放的範圍中。

伊朗先是釋放了5.4萬名囚犯，隔沒幾天又釋放了7萬名的囚犯，讓網友們大感不可思議，甚至戲稱伊朗這一連串作為根本是在效仿「唐太宗」。

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第八名－德國

梅克爾「感染說」引恐慌

新冠肺炎疫情焦點轉移到歐洲時，歐盟成員國幾乎淪陷，梅克爾更提出嚴重警告，他指出有60%到70%的德國國民都將會感染新冠肺炎病毒，此話一出立刻引起德國民眾的恐慌。

更有人因此想要舉辦「病毒派對」來求感染，這些人認為既然會被感染，還不如主動尋求感染，感染後痊癒，就能直接擁有免疫力，他們還擔心幾個月後的醫療系統可能會崩潰，及早染病還比較有可能得到照護。有網友就認為他們是想效仿尋麻疹的派對，但沒有想過新冠肺炎病毒可能更可怕。

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第七名－法國

軍隊進入巴黎 法國處戰爭狀態

法國在確診人數超過6000人時，就宣布法國要全境封鎖15天，同時發布法國已經處於「戰爭狀態」的訊息，居民都必須要強制待在家中，更會出動軍隊來嚴格執行任務，而當時軍隊卡車進入巴黎的畫面也被民眾拍攝下來上傳網路，畫面引起網友不少討論。

有網友就認為法國會這樣執行完全是情有可原，他們認為法國的群眾運動都相當難被控制住，以致於法國政府出此策略，也有網友覺得法國此舉是在效仿武漢地區，更討論起這樣的法源依據到底為何。



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第六名－英國

「佛系防疫」不篩檢、不治療產生免疫力

英國先前想要透過不篩檢、不治療等方式來因應新冠肺炎的疫情，認為這樣所有國民染病後就會產生抗體、免疫力，被各界譏笑是「佛系防疫」，雖然後來及時「硬起來」採取停課、禁足、驅散集會等「鐵腕防疫」政策，不過網友們仍然不放過「佛系防疫」的稱號。

甚至後來英國首相強生確診，就被網友們認為是「佛系防疫」造成的後果，還被譏是「以身作則」，認為是做了錯誤的防疫決策才導致這樣的後果，不只自己確診，更有可能危及到英國王室成員。

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第五名－義大利

禁足令讓義大利市長集體崩潰

義大利可以說是整個歐洲疫情的起頭，整個疫情爆發開來後，歐洲才陸陸續續開始有多起確診傳出，義大利一度成為世界確診數最高的國家，死亡數更是全球最高，義大利在宣布封城之後，街頭反而卻出現了許多「趴趴走」的人。



由於義大利當局指出，有正當理由的話可以外出，於是就有人牽著自家狗甚至是假狗一直外出遛狗，義大利多名市長見此狀便在直播中抨擊這些隨意外出的人，甚至讓薩萊諾市市長Vincenzo De Luca說出「我會派警察拿火焰噴射器去找你」等超激進的言論，崩潰的市長們引起網友不少討論。



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第四名－韓國

不阻擋中國人入境惹民怨

新冠肺炎在南韓造成多起社區群聚感染，南韓總統文在寅到大邱召開對策會議時，將大邱與慶尚北道列為「特別管理地區」，執政黨更指出要採取「最大限度的封鎖政策」，表示要以一定程度的行政力量來阻止市民移動，此舉引起了當地居民強烈的反彈，認為政府不阻擋中國人入境，卻對自家國人採取封城政策。



雖然官方已經出面解釋都是「誤會」，不過仍讓當地民眾相當憤慨，甚至發起彈劾文在寅的連署，當時連署人數也迫使青瓦台必須對外回應這項需求，網友就認為政府確實沒有經過深思就說出這樣的決策，認為應該要再更謹慎才是。



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第三名－日本

WHO對日本防疫有高評價？

WHO在這波疫情裡，不管是對世界各國還是台灣來說，好感度都已經降到一個新低點，因此當日本首相安倍晉三說出：WHO對自己的努力有著高度的評價，就被網友們認為是在與WHO相互取暖，事實上，安倍晉三在疫情中的各項防疫作為，都被日本當地人認為不合格，日本民眾反而羨慕起台灣的防疫措施。

無論是日本當地的網友或者是台灣網友，都認為日本沒有及時處理好疫情，以至於日本的確診數也成長迅速，也導致東京奧運延期一年，甚至有網友認為在宣布延期後，日本政府就「不演了」讓確診數激增等。



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第二名－美國

川普劃掉「冠狀病毒」寫上「中國」

新冠肺炎在美國也開始擴散，且確診數已來到全球最高，已經有高達12萬的確診病例，不過美國的防疫工作更引人注目的其實是美國總統川普與中國的「病毒宣傳戰」，川普連日來一直將病毒稱作是「中國病毒」，引起各界討論，甚至還在簡報中將「冠狀病毒」劃掉直接寫上「中國」。

有網友就認為川普不滿中國外交部發言人在推特上指出「疫情可能是美軍帶到武漢」，因此就刻意將新型冠狀病毒都稱之為「中國病毒」，此舉獲得台灣網友的大力讚賞，不過也有少部分網友認為川普與中國之間這樣的舉動實在是相當「幼稚」。

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第一名－中國大陸

用「中國速度」爭取寶貴時間？

新冠肺炎的起源，世界各國都將矛頭指向中國，認為是中國政府沒有及時將疫情控制住，才會導致今日的全球大流行，中間更有WHO為中國背書，以至於中國對外所表現的防疫作為，通常都不被採信，甚至對於台灣網友來說有種「看笑話」的感覺。

而中國外交部發言人耿爽也屢次對國際媒體回應，中國內部的防疫種種作為，像是討論度較高的是他強調中國對於疫情的採取措施不僅僅只對中國人民負責，也對全世界負責，會用「中國速度」為全世界防疫爭取寶貴時間，這一席話引來網友們的訕笑，認為耿爽根本就是在「講幹話」，甚至覺得這速度應該是「直接參加告別式」的速度，網友對中國的防疫可以說是批評大過於一切。





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月31日至2020年03月29日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『世界各國防疫作為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」