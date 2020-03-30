疫情下的小確幸！各大產業停擺 歐洲空氣品質好轉

因疫情各大產業停擺，歐洲迎來久違的清淨空氣！歐洲太空總署29日發布報告顯示，歐洲各大城（馬德里、法蘭克福等）在3月5日到25日的空汙程度顯著下降，馬德里的汙染物含量甚至下降56%。中國2月份也有發生空氣品質好轉的現象，不過歐洲產煤國波蘭，空汙程度尚未因疫情緩解。

空氣品質明顯改善

根據《路透社》報導，歐洲太空總署（ESA）近日公佈的衛星雲圖顯示，歐洲許多大城，如布魯塞爾、巴黎、馬德里、米蘭跟法蘭克福在3月5日到25日的期間，空汙程度降低許多，而且歐洲太空總署為了避免天氣因素影響比較結果，還刻意拉長觀測時間。

ESA預估，主要是歐洲各國近期封閉邊界措施，導致空汙的主要汙染源–運輸業紛紛停擺，再加上民眾也減少開車出門，因此空汙的指標氮氧化物在大氣中的含量顯著下降。西班牙首都馬德里在政府宣布禁止非必要旅遊後，氮氧化物含量7天內就下降56%。

產煤地區染疫風險高

協同調查的歐洲公衛聯盟（EPHA）專家佐丹表示，空汙下降，雖然代表產業停頓，但也是好事，因為空汙嚴重的話，會影響人們的肺部跟免疫系統，讓人們更容易曝露在罹患新冠肺炎的風險中。再加上空汙本身也讓歐盟每年有40萬人英年早逝，現在空氣品質能稍微改善，也有利於防疫跟空汙本身的減災。

《CNBC》也報導，中國在2月陸續封城後也有空氣品質明顯改善的現象，而且根據估計這還讓中國多活了5萬人。不過歐洲有些產煤或燒煤活動旺盛的地方，如波蘭，空氣品質沒有因為封城而明顯改善，ESA也提醒這些國家小心空汙增加人們感染新冠肺炎的機率。

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