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台灣將開罰未遵守社交距離規範 一次看國外怎麼罰

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼蘇門達臘南部巨港民眾廿日搭乘輕軌列車時，避免坐在紅色叉叉標記的座位，保持社交距離防疫。 （法新社）
印尼蘇門達臘南部巨港民眾廿日搭乘輕軌列車時，避免坐在紅色叉叉標記的座位，保持社交距離防疫。 （法新社）

我國疫情指揮中心目前研議對社交距離訂定相關規範，若未維持一定的社交距離，也不排除祭出罰款，相關法源及執法方式仍在討論。而目前全球各國已相繼限制社交距離，包含新加坡、香港、英國、德國和澳洲等，並要求民眾與人相處維持一定距離，其中若在新加坡違反規範規定，恐被罰21萬元為目前全球最嚴格。

新加坡

人與人之間需維持1公尺距離，若違反將被罰約21萬台幣或判6月徒刑，同時工作場所和學校以外聚會與社交活動也暫停10人以上團體聚集，且每16平方公尺空間不能超過1人。

香港

社交距離需維持1.5公尺以上，並禁止4人以上的團體聚集，違反將罰約9.8萬台幣或監禁6個月。

英國

社交距離需維持2公尺，同時禁2人以上集會，除了民生物資採購、就醫與特定工作需求外，其餘民眾不得上街。

德國

社交距離需維持1.5公尺，而公共空間最多2人，而餐飲業僅提供外送，其餘難以避免近距離肢體接觸的店鋪都將關閉營業，包含理髮店、美容店、按摩店和紋身店等。

澳洲

要求公共集會人數最多2人，而遊樂場、室外健身場、滑板公園等也將自30日起關閉。

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大爆發，各國政府都一再呼籲民眾保持社交距離，好避免病毒進一步擴散。澳洲國會開會，議員們也乖乖保持社交距離。歐新社
新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大爆發，各國政府都一再呼籲民眾保持社交距離，好避免病毒進一步擴散。澳洲國會開會，議員們也乖乖保持社交距離。歐新社

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大爆發，各國政府都一再呼籲民眾保持社交距離，好避免病毒進一步擴散。法新社
新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大爆發，各國政府都一再呼籲民眾保持社交距離，好避免病毒進一步擴散。法新社

新冠肺炎 COVID-19 社交距離

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