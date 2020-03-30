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台灣將開罰未遵守社交距離規範 一次看國外怎麼罰
我國疫情指揮中心目前研議對社交距離訂定相關規範，若未維持一定的社交距離，也不排除祭出罰款，相關法源及執法方式仍在討論。而目前全球各國已相繼限制社交距離，包含新加坡、香港、英國、德國和澳洲等，並要求民眾與人相處維持一定距離，其中若在新加坡違反規範規定，恐被罰21萬元為目前全球最嚴格。
新加坡
人與人之間需維持1公尺距離，若違反將被罰約21萬台幣或判6月徒刑，同時工作場所和學校以外聚會與社交活動也暫停10人以上團體聚集，且每16平方公尺空間不能超過1人。
香港
社交距離需維持1.5公尺以上，並禁止4人以上的團體聚集，違反將罰約9.8萬台幣或監禁6個月。
英國
社交距離需維持2公尺，同時禁2人以上集會，除了民生物資採購、就醫與特定工作需求外，其餘民眾不得上街。
德國
社交距離需維持1.5公尺，而公共空間最多2人，而餐飲業僅提供外送，其餘難以避免近距離肢體接觸的店鋪都將關閉營業，包含理髮店、美容店、按摩店和紋身店等。
澳洲
要求公共集會人數最多2人，而遊樂場、室外健身場、滑板公園等也將自30日起關閉。
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