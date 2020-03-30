曝美國太在意旅遊史才大爆發 紐約台灣醫師籲：懷疑就驗

新冠肺炎（COVID-19）全球延燒，台灣目前的病例以境外移入為主，因此格外著重從國人的旅遊史來防堵疫情。不過一位在紐約醫院工作的台灣醫生提出警告，若太在意旅遊史，錯過檢驗被認為低感染風險者，等到大爆發就來不及了。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」分享一篇文章，是在紐約擔任內科住院醫師的張凱銘，自身的臨床經驗談。謝宗學表示，「看完整篇文章後我冷汗直流」。

張凱銘在臉書貼文中說，他所屬的醫院共有超過百名疑似或確診病患，他也照顧過至少20位住院病人，因此想分享一些實戰經驗。「如果有天已經大流行，旅遊史可能不是那麼重要了，懷疑就該驗。」他表示，台灣由於尚未出現大規模社區感染，所以較仰賴旅遊史，但他提醒，這可能是大爆發前的空窗期，因為美國CDC之前也是聚焦在旅遊史，不輕易檢驗，以致後來發現大流行時已來不及。

張凱銘強調，這次年輕人與無病史人數非常多，這是醫院前所未見的情形，而且感染力很強，他們醫院已有三位住院醫師中鏢。他透露罹患新冠肺炎的患者，除了有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，還常見拉肚子、味覺失調或消失、胸痛等症狀，這些都可能是該檢驗的病徵。

「台灣目前表現全球數一數二，但是我們總是要做最壞的準備跟打算。」張凱銘說，現在台灣防疫做得好，主要是把可能染病者都抓出來隔離，但這樣做的成本很高，也不容易控制。他認為，在許多國家都大爆發的現狀下，能做的就是「拖延戰術」，減少不必要的社交和群聚活動，避免加速接觸感染，防止病患數激增導致醫療體系崩壞，例如南韓這方面的成效就不錯。

謝宗學心有戚戚焉的說，「我們在台灣做疫調、抓不守規定趴趴走隔離者的同時，美國醫師已經真槍實彈跟病毒浴血奮戰」，也提醒「年輕人不要天真的認為染病也沒關係」，許多年輕人都因病情惡化快速，變成需要插管急救的重症。並強調連第一強國美國都難擋醫療體系崩潰，台灣絕對不能心存僥倖，一定要做好圍堵工作，因為「萬一爆發大規模社區疫情，病毒將奪走許多寶貴的生命。」