快訊

大爆笑的謝幕：志村健染疫驟逝，日本搞笑圈不捨爆哭

南韓緊急紓困補助！四口家庭每戶發100萬韓元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曝美國太在意旅遊史才大爆發 紐約台灣醫師籲：懷疑就驗

聯合新聞網 / 綜合報導
在紐約住院醫師張凱銘提醒，不要太執著於旅遊史，患者若有疑似病徵「該驗就驗」。 美聯社
在紐約住院醫師張凱銘提醒，不要太執著於旅遊史，患者若有疑似病徵「該驗就驗」。 美聯社

新冠肺炎COVID-19）全球延燒，台灣目前的病例以境外移入為主，因此格外著重從國人的旅遊史來防堵疫情。不過一位在紐約醫院工作的台灣醫生提出警告，若太在意旅遊史，錯過檢驗被認為低感染風險者，等到大爆發就來不及了。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」分享一篇文章，是在紐約擔任內科住院醫師的張凱銘，自身的臨床經驗談。謝宗學表示，「看完整篇文章後我冷汗直流」。

張凱銘在臉書貼文中說，他所屬的醫院共有超過百名疑似或確診病患，他也照顧過至少20位住院病人，因此想分享一些實戰經驗。「如果有天已經大流行，旅遊史可能不是那麼重要了，懷疑就該驗。」他表示，台灣由於尚未出現大規模社區感染，所以較仰賴旅遊史，但他提醒，這可能是大爆發前的空窗期，因為美國CDC之前也是聚焦在旅遊史，不輕易檢驗，以致後來發現大流行時已來不及。

張凱銘強調，這次年輕人與無病史人數非常多，這是醫院前所未見的情形，而且感染力很強，他們醫院已有三位住院醫師中鏢。他透露罹患新冠肺炎的患者，除了有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，還常見拉肚子、味覺失調或消失、胸痛等症狀，這些都可能是該檢驗的病徵。

「台灣目前表現全球數一數二，但是我們總是要做最壞的準備跟打算。」張凱銘說，現在台灣防疫做得好，主要是把可能染病者都抓出來隔離，但這樣做的成本很高，也不容易控制。他認為，在許多國家都大爆發的現狀下，能做的就是「拖延戰術」，減少不必要的社交和群聚活動，避免加速接觸感染，防止病患數激增導致醫療體系崩壞，例如南韓這方面的成效就不錯。

謝宗學心有戚戚焉的說，「我們在台灣做疫調、抓不守規定趴趴走隔離者的同時，美國醫師已經真槍實彈跟病毒浴血奮戰」，也提醒「年輕人不要天真的認為染病也沒關係」，許多年輕人都因病情惡化快速，變成需要插管急救的重症。並強調連第一強國美國都難擋醫療體系崩潰，台灣絕對不能心存僥倖，一定要做好圍堵工作，因為「萬一爆發大規模社區疫情，病毒將奪走許多寶貴的生命。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

紐約比武漢危險 柯文哲抱怨中央：不要一直放人進來

協助紐約抗疫 馬布瑞欲從中國調1000萬口罩

紐約淪美國疫情震央 燒出新冠難解之謎

紐約911電話被打爆 優先救誰？救護員掙扎

相關新聞

台灣將開罰未遵守社交距離規範 一次看國外怎麼罰

我國疫情指揮中心目前研議對社交距離訂定相關規範，若未維持一定的社交距離，也不排除祭出罰款，相關法源及執法方式仍在討論。而目前全球各國已相繼限制社交距離，包含新加坡、香港、英國、德國和澳洲等，並要求民眾與人相處維持一定距離，其中若在新加坡違反規範規定，恐被罰21萬元為目前全球最嚴格。

南韓緊急紓困補助！四口家庭每戶發100萬韓元

韓聯社報導，南韓因應新冠肺炎疫情提出緊急紓困補助計畫，計畫發給年收入在百分之七十以下的四口家庭100萬元韓元（約新台幣2...

曝美國太在意旅遊史才大爆發 紐約台灣醫師籲：懷疑就驗

新冠肺炎（COVID-19）全球延燒，台灣目前的病例以境外移入為主，因此格外著重從國人的旅遊史來防堵疫情。不過一位在紐約醫院工作的台灣醫生提出警告，若太在意旅遊史，錯過檢驗被認為低感染風險者，等到大爆發就來不及了。

日本境內新冠肺炎病例逼近2千 東京430例居冠

日本境內到今天凌晨為止，包括搭乘政府包機返日共有1893人確診2019冠狀病毒疾病；加上鑽石公主號的712人，總計共有2...

今增78例！新冠肺炎韓國確診9661例 死亡累計158例

韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數達9661...

澳門再多1人確診新冠肺炎 早前測試一度呈陰性

澳門再多1人確診新型肺炎，增至38例。

百老匯首例！傳奇劇作家麥克納利染疫辭世

當地時間3月24日，劇場界第一則因新冠肺炎及其併發症，以致「巨人殞落」的消息傳出。甫於2019年獲頒東尼獎（Tony Award）終身成就獎的知名劇作家泰倫斯麥克納利（Terrence McNally）辭世，享年81歲。麥克納利自1960年代後期出道，筆耕將近60年，留下36部話劇、10部音樂劇以及4部歌劇的劇本，還有眾多電影、電視劇劇本。

美確診數超越陸！川普急著復工 這些大咖跳出來說「母湯」

根據約翰霍普金斯大學最新統計，美國COVID-19（新冠肺炎）確診病例數已超過中國與義大利。在疫情尚未受到控制之下，美國總統川普卻喊話希望民眾在復活節前（4月12日）復工，讓許多經濟學界大咖紛紛跳出來喊「母湯」！

疫情蔓延 日本擴大旅行禁令「中美韓、部分歐洲國家」旅客不得入境

日本「朝日新聞」今天報導，鑒於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）快速擴散，日本將擴大實施入境禁令，美國、...

法病逝少女前後檢測結果不一 試劑可信度引熱議

法國16歲少女兩次病毒檢測陰性出院回家後，卻接到另一檢測結果陽性的通知，這名少女在送回醫院後不幸病逝，試劑可信度因此引發...

裝葉克膜仍救不回⋯日本「喜劇之王」志村健新冠肺炎亡 享壽70歲

日本NHK快訊報導，「喜劇之王」志村健因新冠肺炎不治，享壽70歲。

英國副醫療官：可能六個月後才能恢復正常生活

英國新冠肺炎疫情升溫，英格蘭副醫療官珍妮．哈里斯（Jenny Harries）29日在每日新冠病毒簡報會上表示，英國民眾...

熱門新聞

裝葉克膜仍救不回⋯日本「喜劇之王」志村健新冠肺炎亡 享壽70歲

圖表看疫情／日本「喜劇之王」志村健染疫病逝 全球確診數逾72萬例

新冠肺炎死亡再增一例 案108奧捷團40多歲男性領隊不治

法籍夫妻吃退燒藥 全機7發燒 連累200人須隔離

指揮中心公布拖最久確診足跡 金山老街廟口肉羹和烏來

整理包／台灣298例確診再添1死 病例背景一覽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。