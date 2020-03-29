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「我們是Covid-19倖存者」 媽媽確診冒險產子

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
很多病例顯示，新冠病毒可經由母體傳給新生兒。 法新社
很多病例顯示，新冠病毒可經由母體傳給新生兒。 法新社

家住新澤西州、33歲的過敏免疫學家塔瑪．溫伯格(Tamar Weinberger)13日在醫院生下她第四個孩子，問題是：塔瑪確診罹患新冠病毒；目前全球有關COVID-19對產婦及新生兒影響資訊很少，新生兒家庭和醫生必須在資訊有限的情況下，做出大膽決定。

塔瑪的先生、34歲的杜夫．溫伯格(Dov Weinberger)在紐約醫院工作，早在塔瑪確診前，杜夫就先出現新冠肺炎症狀、檢測呈陽性。夫婦倆不得不面對前所未見的新現實：他們得在這場大流行中，保護和陪伴十歲、七歲和三歲的三個孩子，同時歡迎新生命的到來。

先生自我隔離 「我難過的是，生產時他不在」

塔瑪說：「我們必須認真以對，保護家中弱小，並好好生活。生命中有快樂也有恐懼，還有種種的未知。」

杜夫的症狀最早在10日出現，包括咳嗽、發燒、發冷和疼痛。等待檢測時，他在家中自我隔離。兩天後，塔瑪出現宮縮。13日她起床獨自開車去醫院待產，三個孩子留給保母照顧。她說： 「我比較難過的是，生產時丈夫不在場。」

醫院明白塔瑪的丈夫可能感染新冠病毒，分娩過程都做好防護。杜夫則通過手機視訊觀看部分過程；嬰兒出生後，他也透過視訊看到了寶寶。杜夫2018年淋巴癌康復，夫婦倆都認為還能再懷孩子是個奇蹟。孩子順利出世，並沒有感染，塔瑪也非常開心。

母嬰必須分開「歡喜迎接寶寶，我卻不能見他」

只是，塔瑪的滿心歡喜在護士推著「嬰兒隔離裝置」進到房間後，冷卻了許多。醫院政策要求，若產婦被感染或可能感染新冠病毒，生下的嬰兒必須隔離。

這項政策來自香港和其他地方醫生的建議，但有專家認為帶有爭議，因為這麼做會干擾母嬰聯繫。美國疾病防治中心(CDC)建議，醫院應考慮暫時將母嬰分開。

哈肯薩克子午線醫療兒童部(Hackensack Meridian Children`s Services)質量總監兒童傳染病專家凱文·斯拉文(Kevin Slavin)說：「我們真的不知道早期感染對嬰兒有何影響。這是許多發展的關鍵期。」

塔瑪分娩後出現發燒症狀，次日接受檢測，並整日獨自待在病房裡。她後來說，這是最最難受的經驗，「生下孩子卻不能見他，情何以堪？」

戴口罩餵母乳 「保母照顧寶寶，我在場保持距離」

產後第三天，塔瑪發燒已退，醫生決定將嬰兒和母親一起送回家。儘管塔瑪不再有任何症狀，病毒檢測結果卻呈陽性反應，全家人必須針對夫妻倆都確診的狀況，制定因應計畫。

溫伯格家的策略是：塔瑪沒有咳嗽，相對健康，因此她仍照顧嬰兒，但在餵母乳時戴口罩。研究顯示，母乳有助增強嬰兒免疫系統，也不會把病毒傳染給嬰兒。他們請保母幫忙照顧寶寶，塔瑪在場並保持安全距離，杜夫則透過視訊教其他孩子作功課。

在「小兒科期刊」(Pediatrics)發表、針對2100多名中國兒童患者的研究發現，90％以上兒童病例是無症狀、病情輕度或中度，但嬰兒特別容易感染。

先生康復了「全家在一起，我認為我們很幸運」

大約一周後，杜夫症狀減輕了，從家中隔離房間出來，第一次抱嬰兒。斯拉文醫生每隔幾天就會打電話來就可能的後續作法提供諮詢。如今，杜夫已然康復。但全家尚未准許大孩子們抱嬰兒，怕他們受到感染。

總的來說，溫伯格一家認為他們很幸運。媽媽、嬰兒和孩子都健康，爸爸的身體也越來越好。塔瑪說： 「我想要一件T恤，上面寫著：『我們是Covid-19倖存者』。」

新冠肺炎 COVID-19 嬰兒

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