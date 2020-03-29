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與返台「官員之子」喝半小時咖啡 觀光局人員染疫

指揮抗疫川普權力幾乎沒設界 令人擔心他做過頭

世界日報 / 編譯潘勛／綜合28日電
川普打算隔離紐約、新澤西、部分康州。 美聯社
川普打算隔離紐約、新澤西、部分康州。 美聯社

新冠肺炎疫情在美大流行，美國總統川普28日拋出計畫隔離紐約、新澤西、部分康州這個疫情震央地區的話題；部分法學專家表示，按現行聯邦法律，他有權那麼做；但總統指揮抗疫的權力，很多大致未予界定，原因在就算有也極少動用。

「Politico」網站28日報導，聯邦法律賦予川普龐大權力，因應病疫緊急大流行，可以下令把出現某些症狀而前來美國的人隔離起來，即便那些人只是疑似帶有新冠病毒而已。有些人染病而可能傳播到隔壁州，他也可指揮政府把他們拘留起來。

就在川普走馬上任前不久，聯邦法規才剛修訂、重新頒布，讓行政部門得以擋下並沒收任何飛機、列車或汽車，以阻擋傳染病的散播。有些法律專家甚至把法條詮釋為：總統有權動員軍隊來封鎖城市或一個州。

東北大學法律學教授溫蒂‧帕梅特(Wendy Parmet)表示，聯邦公衛權力就廣度而言，相當令人敬畏，只是顯然會出現很大危險。

的確，川普有極多選項可以動用，而他這個總統經常被揶揄為喜愛獨裁權威，曾自言「身為總統，我有權利隨心所欲去做」。

但是總統指揮抗疫的權力，很多大致上沒有界定，原因在很少廣泛動用。新冠病毒正滲透美國城市，有些人正向川普施壓，要他採取更多抗疫緊急行動，但又擔心他做過了頭。

紐約大學布列南司法中心主任伊莉莎白‧勾坦(Elizabeth Goitein)說，現在的狀況是川普總統已展現自己有意濫權，所以國人不得不防。

川普宣布緊急狀態以便釋出大筆資金，另繞過法規，加速研發進度落後的新冠病毒測試藥劑、器材。這件事讓某些最反川普的人，都不得不出聲讚美，但是他們很憂心接下來川普不知要出什麼牌。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)便警告川普不得踰越權限，放任自己獨裁傾向遂行與公衛危機無關的目的。

川普 疫情 紐約 新冠肺炎 濫權

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