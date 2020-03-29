法籍夫妻吃退燒藥 全機7發燒 連累200人須隔離

天津上周新增4例境外輸入確診病例，其中中國籍3例，法國籍1例。通報顯示，其中法籍華人夫婦吃了退燒藥瞞報症狀登機，此外同機另有5名乘客發燒，最後連累全機近200人下機後須隔離。

紅星新聞報導，鳳凰衛視駐法國記者金亮在微博中表示，該對夫婦吃了退燒藥瞞報自己症狀，登上巴黎到北京CA934航班機，這對夫婦早在一周前就有發熱、乾咳、頭痛等症狀，抵達天津後，經檢疫後始揭發整起事件。

當天與這對夫妻同機的乘客王女士回憶，飛機剛落地，機組人員就通知海關檢疫人員上飛機，「我記得非常快，檢疫人員就上飛機了。」她表示，由於自己坐在商務艙第一排，所以能非常清楚地聽到檢疫人員通過對講機說，「5名發熱的加上2名吃了退燒藥的，總共是7人（發熱人員）。」

據報導，王女士回憶稱，7名發熱人員先通過特殊通道下飛機，這7人經過王女士身邊時，她看到，7人中有男有女，以中年人居多，有一個看起來比較年輕的男子，「年輕男孩走到我旁邊的時候還咳嗽，我當時心裡就咯了一下。」

王女士回憶，檢疫人員登機後，「由於我帶著孩子，所以我當時也害怕。」王女士說，當時她站起來去後排看了一下，旁邊有女乘客都快哭了。

王女士說，問詢結束後，乘客們還需要採樣，工作人員用棉籤蘸取乘客咽喉深處提取樣本。

王女士說，等待過程中，她與同機其他乘客聊天時得知，登機前，在法國戴高樂機場曾有乘客發現這對法籍華人夫妻中的丈夫神色不好，感覺人「特別難受」 ，還有人問他是不是有什麼問題，但其妻子回答，「沒有問題，他平時有抽菸，所以咳嗽，這很正常，他沒有問題也不難受。」

王女士更表示，在10小時左右的飛行過程中，她和女兒一直穿著防護服戴著口罩，由於穿脫不便，兩人一次廁所也沒有去過，等到下機進入酒店房間隔離，母女倆才脫掉了防護服。

王女士表示，隔離期間餐食費用需要自己付，但價格非常合理，她和女兒在北京隔離當晚入住的酒店收費是380元，深圳的隔離酒店收費是每晚180元。