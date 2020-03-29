快訊

防疫下一步？陳時中：「未維持適當社交距離者」擬開罰

指揮中心公布拖最久確診案268足跡 金山老街廟口肉羹和烏來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法籍夫妻吃退燒藥 全機7發燒 連累200人須隔離

世界日報 / 中國新聞組／綜合29日電
通報顯示，其中法籍華人夫婦吃了退燒藥瞞報症狀登機，此外同機另有5名乘客發燒，最後連累全機近200人下機後須隔離。路透，示意圖
通報顯示，其中法籍華人夫婦吃了退燒藥瞞報症狀登機，此外同機另有5名乘客發燒，最後連累全機近200人下機後須隔離。路透，示意圖

天津上周新增4例境外輸入確診病例，其中中國籍3例，法國籍1例。通報顯示，其中法籍華人夫婦吃了退燒藥瞞報症狀登機，此外同機另有5名乘客發燒，最後連累全機近200人下機後須隔離。

紅星新聞報導，鳳凰衛視駐法國記者金亮在微博中表示，該對夫婦吃了退燒藥瞞報自己症狀，登上巴黎到北京CA934航班機，這對夫婦早在一周前就有發熱、乾咳、頭痛等症狀，抵達天津後，經檢疫後始揭發整起事件。

當天與這對夫妻同機的乘客王女士回憶，飛機剛落地，機組人員就通知海關檢疫人員上飛機，「我記得非常快，檢疫人員就上飛機了。」她表示，由於自己坐在商務艙第一排，所以能非常清楚地聽到檢疫人員通過對講機說，「5名發熱的加上2名吃了退燒藥的，總共是7人（發熱人員）。」

據報導，王女士回憶稱，7名發熱人員先通過特殊通道下飛機，這7人經過王女士身邊時，她看到，7人中有男有女，以中年人居多，有一個看起來比較年輕的男子，「年輕男孩走到我旁邊的時候還咳嗽，我當時心裡就咯了一下。」

王女士回憶，檢疫人員登機後，「由於我帶著孩子，所以我當時也害怕。」王女士說，當時她站起來去後排看了一下，旁邊有女乘客都快哭了。

王女士說，問詢結束後，乘客們還需要採樣，工作人員用棉籤蘸取乘客咽喉深處提取樣本。

王女士說，等待過程中，她與同機其他乘客聊天時得知，登機前，在法國戴高樂機場曾有乘客發現這對法籍華人夫妻中的丈夫神色不好，感覺人「特別難受」 ，還有人問他是不是有什麼問題，但其妻子回答，「沒有問題，他平時有抽菸，所以咳嗽，這很正常，他沒有問題也不難受。」

王女士更表示，在10小時左右的飛行過程中，她和女兒一直穿著防護服戴著口罩，由於穿脫不便，兩人一次廁所也沒有去過，等到下機進入酒店房間隔離，母女倆才脫掉了防護服。

王女士表示，隔離期間餐食費用需要自己付，但價格非常合理，她和女兒在北京隔離當晚入住的酒店收費是380元，深圳的隔離酒店收費是每晚180元。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台中夫妻居家檢疫闖關罰30萬 搭機落跑執行署查扣保險

電子圍籬誤報多 勤務中心先過濾

抱怨檢疫所像監獄 2外籍情侶提早離開花蓮

電子圍籬誤報多⋯淡水警加LINE好友 視訊確認免奔波

相關新聞

日本東京增68例新冠肺炎確診 再創單日新高

日本NHK報導，東京都官員29日表示，都內新增68例新冠肺炎確診。日本東京新確診人數再創單日新高，目前都內共430人確診...

東京新增68例新冠肺炎 再創單日新高

日本放送協會（NHK）報導，日本東京都政府相關人士表示，今天新增68例2019冠狀病毒疾病確診患者，再創單日新高，也是連...

英國醫護人員抗疫 Airbnb免費供宿

旅宿網路平台Airbnb今天表示，將會提供近1500間免費空房給英國國家醫療保健服務（NHS）工作人員，以支持他們在抗疫...

馬來西亞公布疫情檢測報告 確診率6.5%

馬來西亞衛生部聲明，截至3月28日中午12時，共有3萬5516人接受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）...

法籍夫妻吃退燒藥 全機7發燒 連累200人須隔離

天津上周新增4例境外輸入確診病例，其中中國籍3例，法國籍1例。通報顯示，其中法籍華人夫婦吃了退燒藥瞞報症狀登機，此外同機另有5名乘客發燒，最後連累全機近200人下機後須隔離。

南韓防疫再升級！4月1日起所有入境者須隔離14天

韓聯社報導，南韓總理丁世均宣布，自4月1日起，所有入境者都需要接受14天隔離。

民眾排隊不遵守安全距離 南非警發射橡膠子彈

南非為遏止2019冠狀病毒疾病蔓延祭出禁足令，警察忙著確保民眾安分待在家之際，傳出有員警在約翰尼斯堡一間超市外、朝數百名...

新加坡再添一名新冠肺炎死亡病例 目前累計3例

新冠肺炎疫情全球肆虐，新加坡一名被確診的70歲男子今天中午病逝。這也是新加坡第3起確診新冠肺炎的死亡病例

印度全境封鎖 百萬人卻陷飢荒

印度全國封鎖竟讓上百萬人陷入飢荒！印度政府25日開始全國大封鎖21天，許多民眾因為無法工作或外出採買食物而陷入飢荒處境。印度雖希望透過封鎖以阻絕新冠肺炎疫情擴散，但印度傳統產業多，許多人不到現場沒辦法

東京疫情連4天爆量 埼玉縣知事籲縣民避免前往

日本東京都連續4天2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例達40例，疫情爆量讓鄰近縣備感壓力。埼玉縣知事大...

川普改口：紐約沒必要強制隔離

美國總統川普28日說，他正考慮在紐約州、紐澤西州和康乃狄克州的部分地區實施「強制隔離」，在全美最大城市成為疫情重災區之際，招致各州州長的強烈反彈。川普28日晚間改變立場，推文表示，「沒有必要」對紐約地區實施隔離。

強制隔離在…五星級大飯店海景房

在英國留學的21歲學生切爾喜．李（Chelsie Lee）本周剛回新加坡，原本要在家接受14天的強制隔離，卻被新加坡政府安排到聖淘沙島的一家五星級飯店入住。

熱門新聞

圖表看疫情／義大利1萬餘人不治 全球死亡數逾3萬人

影／案268本土個案男「接觸史近一個月」 恐成防疫破口

案268出現七症狀屬嚴重肺炎 指揮中心：已轉加護病房

獨／觀光局駐機場人員確診 上周接待官員兒子也確診

桃機旅服中心一員工確診 觀光局證實並啟動異地辦公

知名度不下鍾南山！陸專家張文宏稱新冠肺炎疫情難對付

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。