印度全境封鎖 百萬人卻陷飢荒

印度全國封鎖竟讓上百萬人陷入飢荒！印度政府25日開始全國大封鎖21天，許多民眾因為無法工作或外出採買食物而陷入飢荒處境。印度雖希望透過封鎖以阻絕新冠肺炎疫情擴散，但印度傳統產業多，許多人不到現場沒辦法工作，封鎖措施只會讓他們生計陷入困窘。另外，印度的外籍移工缺乏保障，也是社會隱憂。

封鎖反現飢荒

根據《英國廣播公司》報導，印度目前雖然僅有987例確診案例，但印度的衛生條件不佳，加上篩檢量能一直都沒有起色，因此總理莫迪24日突然宣布全國自25日起鎖國21天，只准國際貨運流通，其他形式的移動都被禁止，印度軍警也紛紛上街巡邏，抓到違規民眾就以不同方式逼迫民眾回家。

莫迪還聲稱，如果民眾出門買東西，只會加速疫情散播，他會確保各地的醫療物資、食物供給無虞。但是封鎖措施公布過緊急，仍造成印度許多大城如德里、孟買都出現物資搶購潮。封鎖也造成上百萬從事傳統產業的民眾無法謀生，甚至陷入飢荒的危機。

外籍移工無保障

《紐約郵報》也報導，印度境內有許多從孟加拉、尼泊爾來的境外移工在這波封鎖措施中，也成為受災嚴重的族群。印度政府一方面派巴士載移工回他們家鄉；也有部分省分承諾會發給移工應急用的現金生活津貼，但是相關的申請程序並沒有公布清楚，也讓許多移工還是堅持要回到家鄉。

印度警方有接獲消息稱，有移工為了回家鄉，徒步跋涉了270公里後體力不支死亡；有尼泊爾移工帶著太太與2個小孩，用步行跟腳踏車移動400公里。他表示，「我在印度不能出門工作的話，連吃飯都有困難。」在全國封鎖下，也考驗著印度總理莫迪有沒有辦法兼顧防疫與人民的生計。

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