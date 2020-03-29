英國增262死單日新高！又一名閣員出現症狀
英國新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，28日死亡人數增加262例，為單日死亡新高紀錄，累計達1021人不治，共1萬7312例確診。此外，英國內閣又有成員懷疑染疫，蘇格蘭事務大臣傑克因為出現症狀而開始自我隔離。科學期刊《刺胳針》批評英國國家醫療服務(NHS)「完全沒有準備好」應對全球大流行的疫情。
BBC報導，新增死者中有246人在英格蘭地區，年齡在33至100歲間，幾乎每個人都有其他疾病史；此外有13名死者沒有疾病史，但年齡都在63歲以上。
目前英國首相強生、衛生大臣韓考克（Matt Hancock）確診正在隔離中，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）也出現症狀，正在自我隔離。目前英國輿論批評三人並未遵照防疫指引保持社交距離，導致病毒在高官間互相傳播。
英相懷孕弟婦 中鏢呼吸困難
此外，強生確診新冠肺炎後，強生的懷孕未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）據報日前已搬離首相府，正在倫敦的住所自我隔離。強生同父異母弟弟馬克斯的懷孕妻子馬婭，28日同樣證實染病。30歲的馬婭表示，自己逐漸康復，呼吸仍有困難，但情況良好，並希望胎兒可以無恙。她表示對於其他不幸的患者感到難過，「這真是非常傷感」。
英國目前每天的病毒篩檢數量能為6000人，不過政府希望能夠在3月底前提升至1萬人，在4月中前達到2萬5000人。
英國先前採取的「佛系防疫」引起全球關注，直到王室查理王子、內閣以強生為首數人確診後，才加強防疫力道。對此，科學期刊《刺胳針》編輯霍頓日前撰文評論英國的防疫工作，批評英國國家醫療服務(NHS)「完全沒有準備好」應對全球大流行的疫情，政府原先制訂的防疫方案不單失效，當局亦沒有聆聽醫學界對疫情的警告。
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