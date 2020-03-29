西班牙、捷克、菲律賓都氣了 中製檢測試劑錯誤率達8成

多國陸續傳出購自中國的新冠病毒快速檢測試劑盒質量低落，捷克傳媒披露，中國3月份賣給捷克的一批檢測試劑盒，錯誤率高達80%。西班牙媒體也報導，從中國採購的檢測試劑盒精確度僅30%。菲律賓衛生部更直說：「中國送來給我們的第一批檢驗試劑組，準確率只有40%，因為準確率低，我們沒有用。」

中央社報導，捷克電台（Czech Radio）旗下新聞網站iRozhlas 23日報導，在東北部奧斯特拉瓦（Ostrava）大學任教的衛生專家斯伏辛諾娃（Pavla Svrinov）表示，21日在大學醫院測試這批快速檢測試劑盒，結果發現錯誤率約80%。

對此，中國駐捷克大使館27日在官網發文指出，「捷克防疫工作負責人、衛生部副部長、流行病學專家普利姆拉已作出澄清，指出所謂80%錯誤率的說法是不正確的，該檢測是指向性檢測，如果要確診，還需進行PCR檢測。捷克第一副總理兼內務部長哈馬切克也表示，有關情況是由於捷方人員使用方法不當所造成。」

另外，西班牙國家報、世界報等媒體早前披露，從中國採購的新冠病毒快速檢測試劑盒結果不精確，按要求試劑盒的精確度應超過80％，但這批試劑盒僅為30%。實驗室人員表示：「如果是這種功效，使用這些檢測試劑毫無意義。」

觀察者網報導，中國使館表示，西班牙媒體報導的試劑盒採購自一家深圳企業，該企業並未獲得中國國家藥品監督管理局的銷售許可，也不在中國政府向西班牙提供的正規醫療設備銷售企業名單裡。

深圳衛視報導，深圳市市場監管局27日在微博公告稱：「關於網傳深圳市易瑞生物科技有限公司向西班牙出口新冠病毒檢測試劑相關情況，我局已啟動快速核查。」

此外，中央社引述菲律賓媒體報導，菲律賓衛生部助理部長維赫利28日在記者會上說：「中國送來給我們的第一批檢驗試劑組，準確率只有40%，因為準確率低，我們沒有用。這就是為什麼我們只把它們儲存起來。」

她表示，根據世衛標準，其他國家和團體送來菲國的檢驗試劑組的檢測結果是準確的。

維赫利說：「我們向國人保證，在使用捐贈的檢驗試劑組前，我們會檢測它們。我們會看哪些（試劑組）品質低劣，不會用在我們國人身上。」