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10億個口罩！法向中下訂單 出動56班專機運送

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電

新型冠狀病毒疫情在全球爆發，歐美及亞洲多國傳出醫療人力及資源短缺，紛紛向外求援。疫情趨緩的中國近來化身「救援大使」，捐贈包括口罩、醫用防護服、呼吸機及檢測試劑盒等物資，並陸續派出專家組隊員馳援，甚至接受了法國訂購的10億個口罩訂單，「抗疫外交」獲得多國讚揚。華為近日也向美國紐約州捐贈1萬個N95口罩等物資，獲紐約州長葛謨點名感謝。

央視新聞報導，歐洲多個國家相繼發布口罩等醫療物資的出口禁令，法國媒體報導，為解決法國口罩短缺情況，法國衛生部已向中國訂購10億個口罩。法中將搭起「空中橋梁」，通過56次來回完成交運，每周將有4趟航班執行口罩交運。

除法國外，中國的援手此前也伸向歐盟。觀察者網報導，中國國務院總理李克強稱中國將提供20萬個N95口罩、200萬個外科口罩和5萬個檢測試劑盒給歐洲。歐盟委員會主席馮德萊恩18日在推特發視頻稱，中國沒有忘記歐盟在1月份對中國提供的包括50噸醫療防護物資在內的援助，此時伸出援手，她對中國「高度讚賞和感謝」，

環球網報導，根據紐約州州長葛謨26日於州政府官網公布的捐贈名單，華為向紐約州捐贈了1萬個N95口罩、2萬件防護服、1萬雙手套和5萬個護目鏡。葛謨並在推特上點名華為表示感謝。

長安街知事報導，針對疫情同樣告急的英國，中國中央安排山東省15人工作組，28日攜帶17.5噸物資赴英，支援當地抗擊疫情。防疫物資包括中醫藥等。

另外，報導指出，應巴基斯坦政府邀請，中國28日派出由國家衛健委組成的8人組專家，攜帶了1萬個醫用N95口罩、10萬個一次性醫用口罩、5000套醫用防護服、12台呼吸機、5台除顫監護儀、1萬份核酸檢測試劑等抗疫醫療物資及藥品馳援。

中國地方政府也展開「回饋」。中國新聞網報導，黑龍江省向俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊區政府捐贈了300套防護服和5萬個一次性醫用外科口罩。此前，克拉斯諾亞爾斯克邊區政府曾向黑龍江省捐贈了5萬個一次性口罩。

中新社報導，28日上午有兩班中歐班列分別自武漢、成都搭載大量醫療物資前往歐洲。武漢班列裝載的近九成貨物，為武漢生產、用於支援歐洲各國抗疫的醫用不織布、醫用桌布等，總重166.4噸，將分撥至德國、法國、匈牙利、捷克、波蘭。成都班列12天後抵達波蘭洛茲，輸出防疫物資包括13萬個口罩、752套防護服、2000個額溫槍，是近期中國國內最大批量通過中歐班列運輸出口的防疫物資。

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