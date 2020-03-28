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知名度不下鍾南山！陸專家張文宏稱新冠肺炎疫情難對付

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洛杉磯會像紐約病例大爆發嗎？ 未來兩周是關鍵

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
通往洛杉磯城中區的110號公路有如唱「空城計」。（美聯社）
通往洛杉磯城中區的110號公路有如唱「空城計」。（美聯社）

洛杉磯首例新冠肺炎病例，比現在的重災區紐約市早出現五周，疫情卻相對較輕，但公共衛生官員警告說，未來幾周洛杉磯有可能會像紐約一樣遭受重創；部分原因是檢測量大增讓確診病例大增，洛杉磯縣檢測量這兩天將從每天500個增加到5000個。

「我們必須為洛杉磯縣可能遭受和紐約類似的重創預做準備，不然就太愚蠢了。」洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer) 說，洛杉磯目前和紐約一樣，學校關門、許多企業關門，員工儘量改為在家工作。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至27日，紐約市850萬居民已超過2萬5000例確診病例、超過360人死亡；相形洛杉磯400萬市民人口外加600萬縣民，僅1400多確診病例、26人死亡。

公衛專家認為，城市密度、大眾運輸方式以及當局較早採取社交距離政策，是洛杉磯和紐約受創程度有別的因素；但感染者不一定有症狀，檢測速度和檢測量，也可能影響數字表現。

「紐約市人口稠密，加州洛杉磯人口較分散。」加州大學洛杉磯分校教授羅伯特·金法利（Robert Kim-Farley）警告，「接下來兩周內，我們將開始看到確診病例和測試量激增。」

由於取得了更多的檢測試劑盒，洛杉磯確診病例26日從大約800例躍升至1200例；洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti）指出：「確診病例單日增加五成以上，這樣的增長速度持續下去，六天內我們將成為今日的紐約，與他們的病例數相當。」

紐約公共交通系統每天載客800萬人次，約為洛杉磯公共交通乘客量的八倍；洛杉磯開車通勤的機率比紐約市大10倍。

南加州大學交通工程系主任詹姆斯·摩爾二世（James Moore II）表示 ，眼看疫情蔓延，他已不再搭輕軌去學校。買了停車證開始開車上班；但在紐約，不是人人負擔得起這樣的社交距離奢侈品。

摩爾說：「加州非常依賴汽車這件事，在這場危機中，堪稱幸運。」

另一個減緩加州疫情傳播的可能因素是較早強迫執行社交距離；洛杉磯市19日關閉學校和餐廳，除基本服務外，所有員工在家工作；加州州長紐森(Gavin Newsom）當晚下令全州在家辦公，是全美第一州，約州長葛謨(Andrew Cuomo)次日做 了相同宣布。

由於病毒潛伏期為兩周，仍需要時間來判斷這些措施是否有效。

休士頓流行病學家凱瑟琳·特洛伊西（Catherine Troisi）說：「希望的確是社交距離侷限了加州病例增長，但有太多因素可以影響病毒傳播。」她還表示：「如果封鎖28天（潛伏期的兩倍），人與人不相見面，肯定可以阻止病毒傳播。但從經濟或社會角度來看，不是很合理。」

新冠肺炎 COVID-19 洛杉磯

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