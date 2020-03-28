新冠肺炎死亡人數遽增！美國殯葬業做好準備

法醫及殯葬業者都是在工作中會大量接觸遺體的特殊行業，美國歷史曾經見證幾次死傷慘重的天災人禍，例如恐怖攻擊、槍擊屠殺、颶風侵襲及重大車禍等；新型冠狀病毒大流行讓美國死亡人數急速增加，接下來恐怕要面臨數量龐大的屍體，法醫及葬儀社業者都說，已經做好準備。

但這次狀況與其他意外的最大差別，在於天災人禍的發生通常是數小時或數天之內，新冠病毒疫情則是慢慢擴散，相對的讓全國各地的法醫及殯葬業者，有較充裕時間籌備。

義大利處理大批患者遺體方式的新聞報導，讓許多公共衛生專家看了驚恐不已。根據統計，義大利自從今3月初疫情流傳迄今，累計已逾7500人死亡，剛開始每天只有零星死亡案例，到了本周最多超過900人喪生。

63歲的華茲(Gary Watts)是南卡羅萊納州理奇蘭郡(Richland County)法醫；他說，新冠病毒對全美各地都帶來影響，但某些特定地區死亡人數特別多，如此一來可以讓專業人員跨區前往災情嚴重地點支援。

專家指出，基於對家屬追悼死者的尊重，美國不可能發生以萬人塚掩埋大批患者屍體的手段。但如果遺體數量超過負荷，「全國葬儀社協會」( National Funeral Directors Association)發言人安德森(Randy Anderson)指出，患者過世後可能必須立即下葬，至於喪禮或追思儀式等要等到保持社交距離的規定得以鬆綁後才舉行。

安德森說，為了避免病毒傳染，全美各地葬儀業者近來都加強清潔消毒，過去運送死者遺體時覆蓋布單的方式，如今也已改為使用屍袋。