快訊

新冠肺炎衝擊！傳新加坡將關兩航廈 員工無限期放無薪假

知名度不下鍾南山！陸專家張文宏稱新冠肺炎疫情難對付

新冠肺炎死亡人數遽增！美國殯葬業做好準備

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
新型冠狀病毒大流行讓美國死亡人數急速增加，接下來恐怕要面臨數量龐大的屍體，法醫及葬儀社業者都說，已經做好準備。示意圖。 路透社
新型冠狀病毒大流行讓美國死亡人數急速增加，接下來恐怕要面臨數量龐大的屍體，法醫及葬儀社業者都說，已經做好準備。示意圖。 路透社

法醫及殯葬業者都是在工作中會大量接觸遺體的特殊行業，美國歷史曾經見證幾次死傷慘重的天災人禍，例如恐怖攻擊、槍擊屠殺、颶風侵襲及重大車禍等；新型冠狀病毒大流行讓美國死亡人數急速增加，接下來恐怕要面臨數量龐大的屍體，法醫及葬儀社業者都說，已經做好準備。

但這次狀況與其他意外的最大差別，在於天災人禍的發生通常是數小時或數天之內，新冠病毒疫情則是慢慢擴散，相對的讓全國各地的法醫及殯葬業者，有較充裕時間籌備。

義大利處理大批患者遺體方式的新聞報導，讓許多公共衛生專家看了驚恐不已。根據統計，義大利自從今3月初疫情流傳迄今，累計已逾7500人死亡，剛開始每天只有零星死亡案例，到了本周最多超過900人喪生。

63歲的華茲(Gary Watts)是南卡羅萊納州理奇蘭郡(Richland County)法醫；他說，新冠病毒對全美各地都帶來影響，但某些特定地區死亡人數特別多，如此一來可以讓專業人員跨區前往災情嚴重地點支援。

專家指出，基於對家屬追悼死者的尊重，美國不可能發生以萬人塚掩埋大批患者屍體的手段。但如果遺體數量超過負荷，「全國葬儀社協會」( National Funeral Directors Association)發言人安德森(Randy Anderson)指出，患者過世後可能必須立即下葬，至於喪禮或追思儀式等要等到保持社交距離的規定得以鬆綁後才舉行。

安德森說，為了避免病毒傳染，全美各地葬儀業者近來都加強清潔消毒，過去運送死者遺體時覆蓋布單的方式，如今也已改為使用屍袋。

新冠肺炎 COVID-19 屍體

延伸閱讀

美國女社工發燒在家倒斃 放棄檢測只因想留給需要的人

加州學校可能暑假後重開 預測警示：至少28萬人失業

學媽媽當女打仔　蜜拉喬娃維琪12歲女兒將演出電影《黑寡婦》年輕版娜塔莎

噁男超市舔完冰淇淋後放冰箱 判入獄30天付3萬罰款

相關新聞

全世界最多！義大利單日增969起新冠肺炎死亡病例

英國BBC報導，義大利當局27日宣布，過去24小時新增969起新冠肺炎死亡病例，成為單日染疫死亡人數最多的國家。此外，義...

英相強生染疫 美確診數超過大陸全球第一

新冠肺炎疫情廿七日出現兩大發展：首先是美國確診人數超過中國大陸，成為世界第一：其次是英國首相強生宣布確診，應是七大工業國（Ｇ７）首位感染新冠肺炎的領袖。

泰國新增109例新冠肺炎確診 累計1245例

泰國今天新增109起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，累積達到1245例。今天並新增1起死亡病...

洛杉磯會像紐約病例大爆發嗎？ 未來兩周是關鍵

洛杉磯首例新冠肺炎病例，比現在的重災區紐約市早出現五周，疫情卻相對較輕，但公共衛生官員警告說，未來幾周洛杉磯有可能會像紐約一樣遭受重創；部分原因是檢測量大增讓確診病例大增...

新冠肺炎死亡人數遽增！美國殯葬業做好準備

法醫及殯葬業者都是在工作中會大量接觸遺體的特殊行業，美國歷史曾經見證幾次死傷慘重的天災人禍，例如恐怖攻擊、槍擊屠殺、颶風侵襲及重大車禍等；新型冠狀病毒大流行讓美國死亡人數急速增加...

越南防疫措施上路 暫停非必要服務限制宗教活動

越南已開始關閉非必要服務並限制宗教活動，種種措施是根據越南總理阮春福（NguyenXuan Phuc）簽署的命令，從今天...

日本東京單日新確診創新高 暴增逾60例新冠肺炎確診

日本NHK報導，東京都官員表示，28日新增逾60例新冠肺炎確診，其中半數源自台東區一間醫院，疑似是院內集體感染。東京疫情...

捷克採購試劑盒錯誤率8成 中國使館：使用不當

針對有捷克專家指控從中國採購的2019冠狀病毒試劑盒錯誤率達80%，中國駐捷克大使館昨天發文引述捷克有關官員說法，指這是...

美國官員：中共散布病毒陰謀論效果不彰 轉宣揚抗疫政績

美國官員今天說，中國發現在開發中國家透過網路散布陰謀論、帶風向指控美國涉及引發新冠肺炎疫情大流行的效果不彰後已經逐漸罷手...

南韓抗疫小有所成 痊癒人數首度超過隔離治療人數

美國CNN報導，南韓中央防疫對策本部表示，截至28日，已有4800名新冠肺炎患者痊癒並解除隔離，但仍有4500名患者正在...

美國確診破10萬躍世界第一！檢驗數和陽性率更嚇人

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延世界各國，歐美疫情告急，美國的確診案例數更超越最先傳出病例的中國。截至今（28）日，全球確診人數逼近60萬大關，災情慘重。一名網友就在PTT上分享美國全國及各州的檢驗人數，累計至本月26日止，美國全境已有逾54萬人接受新冠肺炎的檢測，確診數突破10萬。對此，不少網友直呼：「檢測量驚人，陽性率更驚人」。

舊金山灣區疫情轉急 有人來台避難感覺安全

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數突破10萬，各地紛傳醫療資源稀缺窘境，舊金山灣區有華裔居民決定暫時放下一切，「逃難」到他...

熱門新聞

新冠肺炎疫情嚴峻 英國首相強生也中鏢

圖表看疫情／美確診數破10萬例 義單日死亡數再攀新高

誤以為是小感冒！ 五旬男就診6次才被發現感染新冠肺炎

五旬男無出國竟從228開始現症狀 陳時中：感染源待釐清

直播／我增16新冠肺炎確診 14例境外移入、2例本土

英國情侶損我國形象 指揮中心定案「不給補償金」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。