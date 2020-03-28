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美國確診破10萬躍世界第一！檢驗數和陽性率更嚇人

聯合新聞網 / 綜合報導
美國成為全球確診病例最多的國家，第一線醫師喊醫療資源不夠。 美聯社
美國成為全球確診病例最多的國家，第一線醫師喊醫療資源不夠。 美聯社

新冠肺炎COVID-19）疫情蔓延世界各國，歐美疫情告急，美國的確診案例數更超越最先傳出病例的中國。截至今（28）日，全球確診人數逼近60萬大關，災情慘重。一名網友就在PTT上分享美國全國及各州的檢驗人數，累計至本月26日止，美國全境已有逾54萬人接受新冠肺炎的檢測，確診數突破10萬。對此，不少網友直呼：「檢測量驚人，陽性率更驚人」。

美國是目前全球確診人數最高的國家，紐約州、加州、華盛頓州等為疫情重災區，超過1600人因敵不過新冠肺炎不幸身亡。有網友在PTT上整理出Covid Tracking整理出來的美國全國、各州檢驗數及確診數，「可以（從圖中）看到美國的檢驗數，從3月初的單日約一千人，到26日已達到單日12萬以上；到 26日為止，美國共檢測 540,252 人。」原Po也提及，「檢測最多的是紐約州，累計檢測 122,104人，37,258人確診。」

貼文一出，許多網友就直言：「美國卯起來做真的很恐怖」、「果然美國只是不為之......之前的爛樣嚇到我」、「不虧是USA，真的是要不要測而已......」、「美國動員起來不會像歐洲一樣草案」。不過，也有人認為，「陽性率太高，可能還是驗得不夠」、「看起來要走韓國模式，大量檢疫、大量處理，只要醫療系統不垮，的確是個方式」、「覺得陽性率比檢驗數還扯」。

昨（27）日美國食品藥物管理局（FDA）核准一項適用於緊急用途的新型冠狀病毒快篩方式，僅需15分鐘就能取得結果，使用的科技與部分流感快篩相同。

新冠肺炎 COVID-19

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