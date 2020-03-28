習近平24次通話外國元首討論疫情 陸媒疏理4大關鍵詞

中國國家主席習近平27日與美國總統川普通電話，習近平指中國願繼續毫無保留地向美國分享資訊及經驗，提供力所能及的支持，川普亦稱會加強中美兩國醫療衛生領域交流，包括抗疫有效藥物研發方面的合作。

有陸媒疏理發現，習近平自新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國及全球大規模爆發至今，已先後至少24次與外國元首通電話，當中與法國總統馬克宏的次數最多，並且大多數的內容都有提及要照顧好在外中國公民、強調中國對抗疫情的態度是公開透明，以及表明中國會提供支持及幫助。

文章指出，習近平與馬克宏共通電話達三次之多，時間上分別是在1月22日、2月18日及3月23日。當中習近平在第三次的通電話中提到，與馬克宏的三次電話，充分體現出兩人之間的高度互信，以及中法關係的高水平。

文章指，習近平先後24次與外國元首通電話，每次都包含不少資訊，經梳理後可見到內容上有四個關鍵詞。第一個關鍵詞是「海外同胞」，尤其是中國留學生。例如習近平在與英國首相強森通電話時，就有強調中國政府高度重視保護海外中國公民身體健康和生命安全，希望英國方面採取切實有效措施，維護好當地中國公民特別是留學生的健康安全和正當權益；習近平在與美國總統川普通電話時，亦有提到當前美國仍有大量中國公民包括留學生，中國政府高度重視他們的生命安全和身體健康，希望美國方面採取切實有效措施，維護好他們的生命安全和身體健康。

第二個關鍵詞是「公開、透明、負責任」。習近平在各次電話中，除了有介紹中國的疫情防控形勢及舉措外，都會提及中國是本著公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織以及有關國家通報疫情資訊。

第三個關鍵詞是「提供支持和幫助」。例如習近平在3月16日與義大利總理孔蒂通電話時，稱會急義大利之所急，向當地增派醫療專家組，並盡力提供醫療物資等方面的援助。義大利是疫情最嚴重的國家之一，死亡病例數目多達9134人，是全球之冠；習近平在與西班牙首相桑切斯、美國總統川普等人通電話時，同樣有強調中國理解上述兩國當前面臨的嚴峻形勢及困難處境，願盡力提供支持和幫助。

第四個關鍵詞是「信心」，一方面是指對中國經濟發展的信心，另一方面也是當前提振國際信心的需要。文章指，習近平在與外國元首通電話時，曾經多次提及對「信心」二字。習近平在2月20日與巴基斯坦總理伊姆蘭汗時，就有表示「我們不僅有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰，而且能將疫情影響降到最低，努力實現今年經濟社會發展目標任務」；與埃塞俄比亞總理艾哈邁德通電話時，習近平強調「我們有信心、有能力、有把握，不僅戰勝疫情，而且把疫情影響降到最低，實現既定經濟社會發展目標。」

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文章授權轉載自《香港01》