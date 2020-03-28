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比利時寵物貓遭主人傳染新冠肺炎 出現呼吸道症狀和消化不良

香港01 / 梁凱怡
比利時衞生部在例行記者會表示一名比利時女子的寵物貓遭感染新冠肺炎病毒。此為示意圖，圖片來源／ingimage
比利時衞生部在例行記者會表示一名比利時女子的寵物貓遭感染新冠肺炎病毒。此為示意圖，圖片來源／ingimage

比利時衞生部3月27日在每日例行記者會交代新冠肺炎COVID-19）最新疫情，提到列日省（Liège）一名比利時女子的寵物貓感染病毒，相信是由主人傳染。寵物貓出現呼吸道病徵和消化不良的問題。

國家公共和動物衛生研究所病毒性疾病部門主管範德古赫特（Steven Van Gucht）表示，列日省的獸醫學院通報有寵物貓感染新冠肺炎病毒。寵物貓和主人同住，主人出現病徵後一周，貓開始出現病徵。

範德古赫特指出，貓出現腹瀉、嘔吐和呼吸困難的病徵。研究員於貓的糞便發現病毒。他未有提到寵物貓現時是否仍然生存。不過他強調，事件只是個別病例，病毒從動物傳人的風險仍然很低，指動物並非傳播媒介，沒有理由要棄養動物。

全球目前只有三宗人類傳染動物的新冠肺炎個案，除了最新感染的比利時寵物貓外，另外兩宗來自香港，分別為馬主周巧兒的寵物松鼠狗以及薄扶林嘉瑜園患者飼養的德國狼狗。不過香港感染的2隻狗並沒有病徵。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】周巧兒愛犬確診　獸醫：無證據顯示狗有播毒風險

【新冠肺炎】愛協指棄養數字無增加　稱無證據動物能將病毒傳人

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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