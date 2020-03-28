新加坡推防疫嚴厲措施 「民眾距離不滿1公尺可關半年」

新加坡衛生部26日宣布，為降低感染新冠肺炎風險，若民眾未遵守保持1公尺的社交距離，例如在公共場所刻意坐在距離他人不到1公尺的座位，最高將處以1萬星元（約7005美元）的罰款或六個月刑期。各大商場與超市謹慎以對，利用地面貼膠帶劃設分隔線等方式，維持安全區間，這也導致購物大排長龍。

據新加坡衛生部最新公告，從26日晚間11時59分起對違反社交安全距離規定者，將被處最高1萬星元罰款、坐牢6個月，抑或兩者兼施處分。

新加坡各大百貨商場、餐廳與雜貨店業者，紛從店門外地面開始利用黑色膠帶，建立安全線或隔出黑黃相間的方格框，不致混亂失序。

盛港附近的地鐵站商場一早有民眾沿著安全線排隊購物，麥當勞也設方格框，讓買早餐民眾放心排隊購買餐點。

商場內餐廳小販也在餐桌上以黃色膠帶設記號，告知每張桌子只能坐一人。有吃早餐的銀髮族說，現在到庶民美食咖啡店裡享用咖啡，只能和朋友隔桌交談，要遵守規定避免觸法。

也有在職總平價超市購物的消費者認為，保持安全社交距離立意良善，雖然政府會以刑事手段處分違規民眾，但為能降低疫情傳播風險，嚴格執法是不得以而為之的手段，但也造成購物會大排長龍。

衛生部於20日起即相繼公告餐飲場所用餐座位至少要保持1公尺的社交安全距離等相關措施，昨晚再公告更嚴格的處分措施，規定工作場所和學校以外聚會與社交活動，在任何時間都以10人為限，公共場所要確保彼此之間要保持至少1公尺的安全距離。

新規定也包括限制聚會與社交活動入場人數，確保場內每16平方公尺空間不能超過1人等規定。這些規定會持續到4月30日。

星國抗疫 考慮提前大選

新加坡媒體聯合早報、新傳媒八頻道新聞報導，由於新冠肺炎疫情全球延燒，新加坡也面臨嚴峻與持續挑戰。新加坡總理李顯龍27日表示，正考慮在疫情爆發更重大局面之前，國家是否應進行大選，讓一個重新獲得選民託付的領導團隊帶領新加坡前進。

新加坡選區範圍檢討報告13日出爐，這份報告被視為是下屆大選前奏的重要指標。李顯龍受訪時指出，如今選區範圍檢討報告已出爐，只要選舉名冊完成更新，他會再就大選日期進行判斷。

新加坡下一代領導團隊正在成形，並逐步從李顯龍與較年長部長手中接棒，副總理兼財政部長王瑞杰普遍被視為第四代領導團隊接班人選。

另外，對於新加坡推出追加預算多達480億新幣（約33.6億美元）的額外援助方案，其中包括動用到170億元的國家儲備金，李顯龍也表示不排除在今年底前會再需要動用到儲備金。