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雙重標準？東京籲民眾宅在家 安倍老婆卻聚眾賞櫻

世界日報 / 編譯中心╱綜合27日電
日本政府籲民眾宅在家，安倍老婆卻聚眾賞櫻。圖／世界日報提供
日本政府籲民眾宅在家，安倍老婆卻聚眾賞櫻。圖／世界日報提供

日本東京都從23日起疫情連4天創新高，27日也增加40人，東京都政府當天宣布封閉3大公園的賞櫻步道直到櫻花季結束為止，避免民眾前往賞櫻。事實上，都政府4日就曾促民眾勿聚會賞櫻，但首相安倍晉三的妻子昭惠被發現3月下旬曾與模特兒及演藝名人等外出賞櫻並合照，惹來批評。

東京3公園 賞櫻步道封閉

朝日新聞報導，安倍27日出席參議院會議，遭在野黨議員質疑，在東京處於疫情大爆發和首都封鎖的邊緣之際，「你的妻子仍可舉行這樣的名人賞櫻宴會，但大部分的國民卻做不到」。安倍則回應，昭惠並非到當局呼籲民眾避免前往的公園賞櫻，而是在餐廳內的櫻花樹下拍照，而當時並沒有呼籲民眾避免到餐廳。

不過，安倍昭惠與12名好友賞櫻燦笑的照片，已在網路引起熱議，有網友批評：「這跟地點沒關係，而是當局呼籲減少外出時，一國首相之妻卻繼續外出。」、「說好的共體時艱呢？」

東京不少民眾上周末無畏疫情外出賞櫻逛街，沒想到之後疫情連日創新高。都政府27日起關閉上野公園、井之頭公園及代代木公園的賞櫻步道，直至櫻花季結束，東京都知事小池百合子也呼籲民眾避免到都立公園或都政府管理的河岸地區賞櫻，並與鄰近的神奈川縣、千葉縣、埼玉縣及山梨縣，發布1都4縣知事的共同宣言。

南韓再增近百例 籲民眾別出門

南韓的新冠肺炎疫情雖然較早前緩和，但近期每日仍有近百宗新增病例，中央應急處置本部防疫組長尹泰皓27日再次敦促民眾留在家中及保持社交距離。當局並宣布，30日起所有體溫在攝氏37.5度以上的人，將不可乘搭前往南韓的飛機，當局亦正考慮將14日自我隔離措施，擴大至來自東南亞國家的旅客。

南韓27日新增91例確診，其中13例是境外輸入，全國累計確診9332例，139人死亡。當地每日新增病例在2月下旬曾高達900例以上，近日則都約100例。

新冠肺炎 COVID-19

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