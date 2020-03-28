日本單日新冠確診數飆新高！網揭恐怖真相：牌還沒掀完

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球，日本因東京奧運在即，疫情發展持續受到關注，原本堅持舉行奧運的日本，也在本月24日因應疫情，宣布將東京奧運延至2021年。有民眾就在PTT上貼出昨（27）日日本單日新增的確診個案，創下該國單日發表確診人數最多紀錄的消息，網友們震驚之餘，不少人也直言：「最可怕的是日本感覺還沒認真驗吧！」

東京奧運確認延期後，東京知事小池百合子也在25日晚間緊急召開記者會，指出東京已面臨新冠肺炎感染爆發的重大局面，要求民眾週末盡量待在家中。昨日單日新增的確診個案更是來到109例，日本國內的確診人數來到1478人，死亡人數52人。原Po表示，「日本與韓國新確診人數發生黃金交叉」，由於近日南韓才好不容易抑制住暴增的感染人數，日本的疫情卻來到失控邊緣。

對此，許多人就非常擔心日本的疫情狀況，認為「可怕的是增加中啊..沒有緩下來」且「已經爆到一堆院內感染，檢驗量還是低」、「人口檢驗比約只有韓國1/10喔... 根本還沒開」、「我覺得還沒到高峰」。有網友也直呼，「東京應該是蓋最多了，奧運延期後馬上暴增」、「日本不調整可檢驗標準不行的，開始認真驗反而是好事，像之前為了奧運蓋牌，只會越拖越嚴重，也會害到其它國家」。

過去就有專家表示，鄰近中國的日本是最早出現疫情的國家之一，但日本既沒有實施封城、大規模隔離或是硬性要求民眾待在家裡，究竟是如何防堵疫情的呢？有人曾質疑是日本檢測量低、為了舉辦奧運壓低確診人數，也有人認為是日本文化具有防疫優勢，勤洗手、愛乾淨且不常握手、擁抱。