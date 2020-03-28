快訊

酒駕男開車衝撞 警開5槍誤擊女乘客中彈身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子不顧「居家令」硬出門釣魚 結果慘被鱷魚咬死

聯合新聞網 / 綜合報導
男子不顧禁足令規定，執意出去釣魚，結果被鱷魚咬死。 圖／ingimage
男子不顧禁足令規定，執意出去釣魚，結果被鱷魚咬死。 圖／ingimage

新冠肺炎(COVID-19)疫情仍蔓延全球，不少國家為了防止疫情擴散，紛紛下達如「封城令」或是「居家令」，但還是有部分民眾不遵從規定，盧安達日前有一名男子偷偷溜出門到河邊釣魚，沒想到就這樣被鱷魚咬死。

綜合外媒報導，為了避免新冠病毒擴散，盧安達政府在本月22日宣布封城為期兩週的時間，除了暫停對外的交通往來，也下令民眾待在家中，不准出門。

然而有一名男子違反了規定，他執意出門到河邊釣魚，結果意外的被鱷魚咬死，卡莫尼（Kamonyi）市長愛麗絲也證實有此事，她表示這名男子是盧安達極少數不配合新冠肺炎居家規則的人，他25日溜到尼亞巴隆果河（Nyabarongo river），最後被鱷魚咬死，命喪大口下。

盧安達因為封城令的關係影響許多人的收入，政府也表示將幫助因為這些措施而失去經濟來源困苦的人們。

盧安達截至目前，共有54例新冠肺炎確診。盧安達共和國是位於中非東部的主權國家，人口主要居住在農村地區，以年輕人為主，密度在非洲國家中位居前列，他們在3月14日發現首名確診，目前尚未傳出死亡個案。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

屍體多到用冷凍卡車裝 紐約醫院第一線影片曝光

為防新冠肺炎暫捨自由 愛爾蘭下達居家令

醫療用品缺乏⋯每天抉擇「放棄病患」義醫生崩潰：多數人都會死

15分鐘即可得新冠篩檢結果！FDA核准新的快篩方式

相關新聞

查爾斯王子、強生染疫 留英學生：英國人防疫配合度低

新冠肺炎全球大流行，英國疫情不斷擴大，查爾斯王子、首相強生相繼染疫，強生下達「全國禁足令」，讓英國人意識到病毒來襲，「代...

病倒的首相與指定倖存者？強生確診「英國瘟疫讀報」

「強生可能會成為戰時宰相，但亦可能全盤皆輸...。」英國首相鮑里斯・強生（Boris Johnson），27日上午透過社群網路向全世界宣布：「我感染了新型冠狀病毒。」目前強生獨自被隔離在首相官邸，除了輕微發燒與乾咳外「症狀輕微沒有肺炎跡象」。由於強生是英國內閣的領航中樞，在英國疫情正進入最嚴峻時刻的前夕，首相的病倒不僅震撼民心士氣，後續的政治效應也排山倒海襲，像是：強生懷孕6個月的未婚妻怎麼辦？強生承諾的「遠端執政」真的沒問題？如果首相持續發燒內閣將由誰接班？以及因首相生病而公開的「指定倖存者」名單，會不會反過頭來威脅——甚至狙擊——強生好不容易才奪得的首相鐵王座？

15分鐘即可得新冠篩檢結果！FDA核准新的快篩方式

美國食品藥物管理局（FDA）27日核准一項新冠病毒快速篩檢方式，此方式在15分鐘內即可取得結果，使用的科技與部分流感快篩...

疫情蔓延 美國確診人數突破10萬例

新冠疫情蔓延，美國至27日確診病例數統計超越最早發現疫情的中國大陸，達世界首位。依據美國約翰霍普金斯大學統計，美國確診人...

英相強生染疫 美確診數超過大陸全球第一

新冠肺炎疫情廿七日出現兩大發展：首先是美國確診人數超過中國大陸，成為世界第一：其次是英國首相強生宣布確診，應是七大工業國（Ｇ７）首位感染新冠肺炎的領袖。

醫療用品缺乏⋯每天抉擇「放棄病患」義醫生崩潰：多數人都會死

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續在全球蔓延，災情慘重義大利今天通報新增了969起新冠肺炎死亡病例，為流傳疫情爆發以來的任一國家單日最高紀錄，一名義大利醫生伯德里尼透露，由於缺少病床和氧氣設備，每天都必須做出「放棄病患」的選擇，他從未如此頻繁地面對如此艱難的決定。

男子不顧「居家令」硬出門釣魚 結果慘被鱷魚咬死

新冠肺炎(COVID-19)疫情仍蔓延全球，不少國家為了防止疫情擴散，紛紛下達如「封城令」或是「禁足令」等等，但還是有部分民眾不遵從規定，盧安達日前有一名男子偷偷溜出門到河邊釣魚，沒想到就這樣被鱷魚咬死。

南韓新增146例新冠肺炎 累計9478例確診

南韓疾病管理本部表示，韓國今天新增146例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，境內累計947...

疫情慘烈教宗沈痛獨禱 駐教廷使館全員響應

義大利昨天近千人因疫情死亡，舉國哀慟。教宗當天傍晚破天荒獨自在偌大的聖伯多祿廣場以直播帶領全球信眾祈禱，台灣駐教廷大使館...

巴西總統領導抗疫無方 醫學權威期刊點名重批

新冠肺炎全球蔓延，國際知名醫學權威期刊「刺胳針」批評某些政府因應新冠肺炎疫情措施無方，且太慢要求民眾居家隔離，尤其直接點...

為防新冠肺炎暫捨自由 愛爾蘭下達居家令

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）今天表示，境內將實施居家令，以遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，...

土耳其擴大防疫 限制城際移動國際航班停飛

土耳其新冠肺炎確診病例數激增，總統艾爾段27日深夜發表全國演說，宣布國際航班無限期停飛、限制城際移動等新措施，並且強調3...

熱門新聞

圖表看疫情／美確診數破10萬例 義單日死亡數再攀新高

新冠肺炎疫情嚴峻 英國首相強生也中鏢

財經大老外籍媳婦確診吵要吃漢堡 陳時中：醫院非旅館

新增15例境外移入新冠肺炎確診 多在美、英就學或工作

英國情侶損我國形象 指揮中心定案「不給補償金」

在台居家檢疫引發軒然大波 英國女子有話要說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。