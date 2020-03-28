男子不顧「居家令」硬出門釣魚 結果慘被鱷魚咬死

新冠肺炎(COVID-19)疫情仍蔓延全球，不少國家為了防止疫情擴散，紛紛下達如「封城令」或是「居家令」，但還是有部分民眾不遵從規定，盧安達日前有一名男子偷偷溜出門到河邊釣魚，沒想到就這樣被鱷魚咬死。

綜合外媒報導，為了避免新冠病毒擴散，盧安達政府在本月22日宣布封城為期兩週的時間，除了暫停對外的交通往來，也下令民眾待在家中，不准出門。

然而有一名男子違反了規定，他執意出門到河邊釣魚，結果意外的被鱷魚咬死，卡莫尼（Kamonyi）市長愛麗絲也證實有此事，她表示這名男子是盧安達極少數不配合新冠肺炎居家規則的人，他25日溜到尼亞巴隆果河（Nyabarongo river），最後被鱷魚咬死，命喪大口下。

盧安達因為封城令的關係影響許多人的收入，政府也表示將幫助因為這些措施而失去經濟來源困苦的人們。

盧安達截至目前，共有54例新冠肺炎確診。盧安達共和國是位於中非東部的主權國家，人口主要居住在農村地區，以年輕人為主，密度在非洲國家中位居前列，他們在3月14日發現首名確診，目前尚未傳出死亡個案。