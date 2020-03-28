聽新聞
test
0:00 / 0:00
醫療用品缺乏⋯每天抉擇「放棄病患」義醫生崩潰：多數人都會死
新冠肺炎(COVID-19)疫情持續在全球蔓延，災情慘重義大利今天通報新增了969起新冠肺炎死亡病例，為流傳疫情爆發以來的任一國家單日最高紀錄，一名義大利醫生伯德里尼(Michele Boldrini)透露，由於缺少病床和氧氣設備，每天都必須做出「放棄病患」的選擇，他從未如此頻繁地面對如此艱難的決定。
根據《Metro》報導，現年33歲的伯德里尼為義大利米蘭聖卡洛·波羅密歐醫院急診室的顧問，他從2012年以來一直在醫院工作，但沒遇過像新冠肺炎這種大流行疾病，他表示現在每天都必須選擇「放棄人」，決定誰有資格進入加護病房及誰可以使用中間設備進行治療，現在每天都需要診斷多起嚴重肺炎病患，以往一年當中頂多遇到4次這種病患。
他也補充說如果照現在情況確診數不斷激增，氧氣裝置和床有限，未來將會有「大多數人死亡」，因為手頭上根本沒有足夠的醫療用品能供應這些人同時使用，報導也說，現況只有發高燒跟需要大量氧氣供給的患者才能進入醫院進行治療。
目前義大利新冠肺炎的確診人數高達86498例，死亡9134人，為死亡人數全球最高、歐洲最嚴重的國家。而對於義大利新冠肺炎死亡病例攀升到全球最多，醫療專家也分析原因，像是「反應慢半拍」、「檢測能力不足」、「人口結構偏老」都是，再加上義大利青年每周會去探望長輩，親吻臉頰、進教堂做禮拜並一同進餐，這種與長者互動的模式無疑助長病毒傳播。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言