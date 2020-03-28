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醫療用品缺乏⋯每天抉擇「放棄病患」義醫生崩潰：多數人都會死

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利醫生伯德里尼透露，他每天都必須做出「放棄病患」的選擇，從來沒如此頻繁地面對如此艱難的決定。（圖非文中醫院）。 歐新社
義大利醫生伯德里尼透露，他每天都必須做出「放棄病患」的選擇，從來沒如此頻繁地面對如此艱難的決定。（圖非文中醫院）。 歐新社

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續在全球蔓延，災情慘重義大利今天通報新增了969起新冠肺炎死亡病例，為流傳疫情爆發以來的任一國家單日最高紀錄，一名義大利醫生伯德里尼(Michele Boldrini)透露，由於缺少病床和氧氣設備，每天都必須做出「放棄病患」的選擇，他從未如此頻繁地面對如此艱難的決定。

根據《Metro》報導，現年33歲的伯德里尼為義大利米蘭聖卡洛·波羅密歐醫院急診室的顧問，他從2012年以來一直在醫院工作，但沒遇過像新冠肺炎這種大流行疾病，他表示現在每天都必須選擇「放棄人」，決定誰有資格進入加護病房及誰可以使用中間設備進行治療，現在每天都需要診斷多起嚴重肺炎病患，以往一年當中頂多遇到4次這種病患。

他也補充說如果照現在情況確診數不斷激增，氧氣裝置和床有限，未來將會有「大多數人死亡」，因為手頭上根本沒有足夠的醫療用品能供應這些人同時使用，報導也說，現況只有發高燒跟需要大量氧氣供給的患者才能進入醫院進行治療。

目前義大利新冠肺炎的確診人數高達86498例，死亡9134人，為死亡人數全球最高、歐洲最嚴重的國家。而對於義大利新冠肺炎死亡病例攀升到全球最多，醫療專家也分析原因，像是「反應慢半拍」、「檢測能力不足」、「人口結構偏老」都是，再加上義大利青年每周會去探望長輩，親吻臉頰、進教堂做禮拜並一同進餐，這種與長者互動的模式無疑助長病毒傳播。

新冠肺炎 COVID-19

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