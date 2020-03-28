24小時奪769命 西班牙單日死亡新高

西班牙當局廿七日通報，過去廿四小時又增七百六十九起新冠肺炎死亡病例，創下單日染疫死亡人數新高。目前西班牙死亡病例累積至四千八百五十八起，僅次於義大利。

西班牙廿七日也新增七千八百七十一新冠肺炎確診，累積至六萬四千零五十九例。

雖然西班牙死亡人數僅次義大利，但西國單日死亡人數增幅已超越義國。

義大利民防保護局廿六日晚間表示，過去廿四小時增六百六十二起新冠肺炎死亡病例，累積至八千二百一十五死。義大利廿六日也新增六千二百一十五例確診，創下本月廿一日以來單日最大增幅，累積至八萬零五百八十九起確診病例。

日本 爆百例確診

日本共同社報導，該國廿七日新增一百零九例新冠肺炎確診，這是日本本土首次單日增加超過百例確診。

另外，日本東京廿五日新增四十一例、廿六日新增四十七例創單日新高，廿七日至少又新增四十例，是國內四十七個都道府縣疫情最嚴重地區。