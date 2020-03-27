快訊

英國情侶損我國形象 指揮中心定案「不給補償金」

英國新冠肺炎疫情嚴峻 首相強生也中鏢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屍體多到用冷凍卡車裝 紐約醫院第一線影片曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
紐約一處醫院的屍體多到需用冷凍卡車載運。圖擷自紐約時報YouTube
紐約一處醫院的屍體多到需用冷凍卡車載運。圖擷自紐約時報YouTube

根據《紐約時報》的影片報導，美國紐約艾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital Center）醫院急診室醫生史密斯（Colleen Smith）拍攝醫院內部真實情況，透露他們正面臨嚴重的壓力，不但醫療物資短缺，補給不足，且患者過多，使醫療系統難以負荷，屍體甚至多到必須用冷凍卡車載運。她想藉影片告訴大家「現在情況真的很糟。」

截至台灣時間27日，新冠肺炎在美國確診人數已達83836例，已超越中國成為全世界確診最多的國家，死亡人數也達1209例。尤其以美國紐約確診數最多，疫情最為嚴峻。

史密斯醫生於影片中透露醫療物資短缺的情況：呼吸機數量極為吃緊，即使一周補給三次，一次約有五台，仍只足夠支撐一兩天。前線醫護人員必備的防護裝備也嚴重短缺，且由於擔心口罩不足，因此一個N95口罩連續使用好幾天，醫療物資不足使醫護人員暴露在危險之中，即使醫護人員出現疑似症狀都無法進行篩檢。然而她指出，美國當局承諾給予的醫療物資都沒有兌現。

史密斯還透露，他們的急診室目前一天約收治400名患者，對醫療資源造成極大壓力。甚至有不是因新冠肺炎而就診的病患，在照了X光後發現疑似新冠肺炎的症狀。史密斯雖沒在影片中透露該醫院的死亡人數，但醫院屍體多到需要用冷凍卡車載運，可見情況嚴重。

影片最後她說，患者當中有許多都是介於30到50歲、身體健康、沒有其他疾病的年輕人。「我只想讓人們知道，現在情況真的很糟。人們生命正一點一滴地流逝，可我們卻沒有醫療器材可以醫治他們，情況真的非常嚴峻。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

紐約時代廣場如空城 電視牆依然閃爍顯詭異

新冠肺炎大流行 華裔女醫社群求援：不敢相信紐約準備不足

醫療設備荒！ 紐約病人開始共用呼吸器

全美確診逾6.5萬例近千死 紐約州促蓋緊急停屍間

相關新聞

新冠肺炎疫情嚴峻 英國首相強生也中鏢

英國每日郵報報導，英國首相強生確診新冠肺炎。

中國坑人的防疫黑心貨？西班牙「無效快篩」退貨羅生門

「太多買辦，就會害死無辜的人！」全球疫情第四嚴重的國家——西班牙——26日晚間再度爆發嚴重的防疫弊案，一批「中國生產的病毒快篩試劑」，本周緊急到貨9,000劑後，竟因整批瑕疵而無法使用。相關消息經西班牙大報《國家報》獨家披露後，引發全國震怒，因為星期三西班牙政府才高調宣佈將斥資4.32億歐元，向中國搶購大批防疫物資。然而相關風波，不僅是繼捷克報廢15萬劑中國快篩劑，與比利時10萬份口罩規格出包後，過去7天內的第3次採購爭議；歐洲多國外交官亦《路透社》抱怨，各國的防疫採購，目前都被中國買辦給黑箱掌控，除了採購過程不透明，各種坐地起價、回扣貪腐的問題，更是看準了「歐洲人崩潰的搶購恐慌」來再扒一層皮。

屍體多到用冷凍卡車裝 紐約醫院第一線影片曝光

根據《紐約時報》的一支影片報導，美國紐約艾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital Center）醫院急診室醫生史密斯（Colleen Smith）拍攝醫院內部真實情況，透露他們正面臨嚴重的壓力，不但醫療物資短缺，補給不足，且患者過多，使醫療系統難以負荷，屍體甚至多到必須用冷凍卡車載運。她想藉影片告訴大家「現在情況真的很糟。」

俄羅斯確診破千例 下令關閉所有餐廳及咖啡館

俄羅斯政府今天通報新冠肺炎196個新增病例，累計病例數達到1036例，4人病故。俄國政府已下令境內所有咖啡館和餐廳自28...

泰國新增91例確診1死 累計1136人染疫5例病故

泰國衛生官員今天通報，境內新增91起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例和1起死亡病例，累計確診數...

伊朗新增2926例新冠肺炎確診 累計逾3萬例

伊朗27日新增2926例新冠肺炎確診病例，累計3萬2332例確診，新增144人死亡，累計2378人死亡。

西班牙新增771例新冠肺炎確診 新增769死

西班牙27日新增新增7871例新冠肺炎確診病例，累計6萬4059人確診，新增769例死亡病例，累計4858人死亡。

俄國總統府淪陷！1人確診新冠肺炎

俄國克里姆林宮發言人培斯科夫27日說，俄國總統府有一人確診新冠肺炎，不過總統普亭並未跟這人接觸，府內已消毒防止疫情擴散。

【重磅快評】現在全球都願高喊：美國加油、紐約加油

美國不愧是美國，所謂世界超強，就連疫情也要衝第一，昨天到今天，一次超越義大利與中國大陸，確診病例數躍居全球首位。

鎖國後新冠肺炎疫情續升溫 印度單日7死創新高

儘管執行印度史上最大的全國封鎖措施以阻止新冠肺炎疫情蔓延，但印度累計確診病例今天續上升到640例，且昨天有7起死亡病例，...

法國新冠肺炎單日365死破紀錄 16歲少女也在列

法國新冠肺炎單日新增死亡人數今天創疫情爆發以來最多，其中一名16歲少女是全法國最年輕的新冠肺炎病故者，她的母親今天道出失...

澳洲防疫入境強制隔離14天 派國防軍盯隔離民眾

澳洲將從28日午夜零時起針對返國民眾強制實施隔離檢疫措施，同時出動武裝部隊，以確保必須自主隔離的民眾都有確實配合

熱門新聞

圖表看疫情／美確診數超越大陸成全球最多 全球病例數破52萬

道歉了！英情侶抱怨隔離環境差引眾怒 傳訊衛生局致歉

被罵翻！英情侶怨在台隔離像監獄 BBC已刪除報導

全球砲轟不適任57萬人要求下台 譚德賽反批台灣「網軍操作」

財經大老外籍媳婦確診吵要吃漢堡 陳時中：醫院非旅館

美國新冠肺炎確診病例逾8.2萬例 超越大陸成全球最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。