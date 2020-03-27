屍體多到用冷凍卡車裝 紐約醫院第一線影片曝光

根據《紐約時報》的影片報導，美國紐約艾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital Center）醫院急診室醫生史密斯（Colleen Smith）拍攝醫院內部真實情況，透露他們正面臨嚴重的壓力，不但醫療物資短缺，補給不足，且患者過多，使醫療系統難以負荷，屍體甚至多到必須用冷凍卡車載運。她想藉影片告訴大家「現在情況真的很糟。」

截至台灣時間27日，新冠肺炎在美國確診人數已達83836例，已超越中國成為全世界確診最多的國家，死亡人數也達1209例。尤其以美國紐約確診數最多，疫情最為嚴峻。

史密斯醫生於影片中透露醫療物資短缺的情況：呼吸機數量極為吃緊，即使一周補給三次，一次約有五台，仍只足夠支撐一兩天。前線醫護人員必備的防護裝備也嚴重短缺，且由於擔心口罩不足，因此一個N95口罩連續使用好幾天，醫療物資不足使醫護人員暴露在危險之中，即使醫護人員出現疑似症狀都無法進行篩檢。然而她指出，美國當局承諾給予的醫療物資都沒有兌現。

史密斯還透露，他們的急診室目前一天約收治400名患者，對醫療資源造成極大壓力。甚至有不是因新冠肺炎而就診的病患，在照了X光後發現疑似新冠肺炎的症狀。史密斯雖沒在影片中透露該醫院的死亡人數，但醫院屍體多到需要用冷凍卡車載運，可見情況嚴重。

影片最後她說，患者當中有許多都是介於30到50歲、身體健康、沒有其他疾病的年輕人。「我只想讓人們知道，現在情況真的很糟。人們生命正一點一滴地流逝，可我們卻沒有醫療器材可以醫治他們，情況真的非常嚴峻。」