快訊

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

曾赴紐約探視女兒 佛州華裔醫師徐鈞染新冠肺炎病逝

世界日報 / 記者陳文迪／佛州報導
華裔醫師徐鈞。 圖／擷自Northwest Medical Center官網
華裔醫師徐鈞。 圖／擷自Northwest Medical Center官網

新冠肺炎疫情肆虐，佛州已近2500例確診、29人死亡；南佛州重災區之一的鮑爾郡(Broward County)馬蓋市(Margate)著名華人醫師徐鈞因染上新型冠狀病毒，24日過世，成為南佛州首位因新冠病毒罹難的醫療人員，當地華人社區都表示沉痛的哀悼。

67歲的徐鈞醫師是夏威夷大學醫學士，主診內外全科，是許多南佛州華人的家庭醫師，執醫逾38年，自己開業診所，也在西北醫療中心(Northwest Medical Center)駐診，他經驗豐富、對症下藥，讓病人很快恢復，尤其對沒有保險的貧困家庭，總是盡力提供幫助，很受敬重。

西北醫療中心特別由公關部門主任Jessica Waxman發布悼念聲明，讚揚徐鈞醫師是是醫學界受人尊敬的成員，從1995年至2017年一直是該院積極的醫務人員，挽救許多患者的生命，向他的家人表示最深切的哀悼。

他於3月11日從紐約探望女兒回來，感覺不舒服就醫，在加護病房(ICU)七天，於24日肺積水不治過世，經法醫證實為新冠病毒。據悉，他的診所20日起關閉，已通知3月曾至診所就診者注意留意是否有症狀。

不知他是否在看診病人時被傳染，或是在紐約探望女兒時感染，社區間討論傳言，他的女兒一家，妻子及護士均感染新冠病毒，本報記者曾去電診所及家人，但均無人接聽，也無法留言；另向醫院、衛生局查詢，尚未獲證實。

疫情嚴重延燒，此間華人除敬悼外，亦互相提醒要小心注意防疫。

新冠肺炎 COVID-19 醫師

延伸閱讀

新冠肺炎大流行 華裔女醫社群求援：不敢相信紐約準備不足

華裔醫揭紐約醫院慘況：床位嚴重不足 700梯隊成死亡代號

解決醫療設備短缺！紐約病人開始共用呼吸器

洛杉磯市長：加州是第二個紐約 而紐約是第二個義大利

相關新聞

全球砲轟不適任57萬人要求下台 譚德賽反批台灣「網軍操作」

新冠肺炎爆發至今已造成全球超過50萬人感染，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）多次親中言論也引發外界不滿。1月就有網友在網路上發起連署要求他請辭，目前已有超過57萬人響應。然而譚德賽卻批評，這是台灣為了爭取參與WHO的政治行動，責怪網軍在背後操作。

紐約淪陷變「美版武漢」 為何疫情一發不可收拾？

美國現時累計有85,653宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，其中紐約州有39,125宗，佔全國逾四成，遠超其他州份。州內近六成個案來自人口稠密的紐約市。紐約的疫情之所以失控，專家認為除了歸咎於都會區的人口密度之外，也有其他因素影響。

東京緊張「三密作戰」：封城預演？無力強制的日本外出自肅

「防止東京感染擴大，只能靠每一個人自律？」在確定推遲奧運後，日本東京的瘟疫人數，過去72小時內不斷飆高，直到27日中午為止確診已達259例——不僅已是日本全國最高，其中4成病例更是「感染來源不明」——在首都圈壓力倍增之下，東京都知事小池百合子已宣布：要求東京市民本週末「外出自肅」，避免非必要的外出活動，並自律遠離密閉空間、密集場所和密切接觸的「三密」原則。同時與東京鄰接的神奈川、千葉縣、埼玉縣等，也都配合要求嚴控每日進入東京的百萬人流；然而在沒有動員強制力之下，無論是東京都還是政府中央，卻也只能反覆強調防疫要「靠每一個民眾的自律協力」，能不能在近期的防控關鍵期間，穩定首都圈的疫情？在還沒正式進入都市封鎖、緊急狀態之前，首都圈的不安正迅速瀰漫。

分析：美國未來4個月將有8.1萬人因新冠肺炎喪生

根據華盛頓大學醫學院的數據分析，新冠肺炎可能造成美國未來四個月有多達8.1萬人喪生，疫情可能到6月才會趨緩。

「不可抗力」美國大都會歌劇院停工 解散雇員

面對新冠病毒危機，紐約大都會歌劇院解雇了包括歌劇院管弦樂團、合唱團、舞臺工作人員等所有工會員工，並通知他們，薪水只付到3/31為止。

澳洲防疫入境強制隔離14天 派國防軍盯隔離民眾

澳洲將從28日午夜零時起針對返國民眾強制實施隔離檢疫措施，同時出動武裝部隊，以確保必須自主隔離的民眾都有確實配合

避免群聚 東京、神奈川、埼玉星巴克本周末暫停營業

為避免新冠肺炎疫情持續擴大，日本政府及部分地方政府呼籲民眾本周末沒事別出門，日本星巴克今也宣布東京都、神奈川縣、埼玉縣境...

曾赴紐約探視女兒 佛州華裔醫師徐鈞染新冠肺炎病逝

新冠肺炎疫情肆虐，佛州已近2500例確診、29人死亡；南佛州重災區之一的鮑爾郡(Broward County)馬蓋市(Margate)著名華人醫師徐鈞因染上新型冠狀病毒，24日過世，成為南佛州首位因新冠病毒罹難的醫療人員，當地華人社區都表示沉痛的哀悼。

避免民眾群聚 東京都宣布封閉3大公園賞櫻步道

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情延燒，日本東京都政府今天宣布，封閉境內上野恩賜、井之頭恩賜及代代木...

美國確診病例暴增 超越大陸居全球第1

美國新冠肺炎確診人數26日達8萬5653例，超越中國大陸與義大利，成為全球第一；死亡人數累計1290例，其中又以紐約州（含紐約市）395人死亡最嚴重。路易斯安納州26日確診人數驟增至逾2300例，是美國下一個新冠肺炎的重災區。

全球疫情當前 習近平今與川普熱線

大陸央視新聞快訊，中共中央總書記習近平今日應約與美國總統川普熱線。

與習近平通話談疫情 川普：雙方合作密切

美國總統川普表示，他今天與中國國家主席習近平通電話，討論已釀全球2萬4000多人病死的新型冠狀病毒大流行，雙方談話「深入...

熱門新聞

圖表看疫情／美確診數超越大陸成全球最多 全球病例數破52萬

就是要出門！西班牙人不惜「扮成狗」 醫生哭求：別再這麼做

擦身而過就中鏢！42歲患者談新冠肺炎：一度感覺快死

道歉了！英情侶抱怨隔離環境差引眾怒 傳訊衛生局致歉

被罵翻！英情侶怨在台隔離像監獄 BBC已刪除報導

整理包／台灣新增15例境外移入共267例確診 病例背景一覽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。