曾赴紐約探視女兒 佛州華裔醫師徐鈞染新冠肺炎病逝

新冠肺炎疫情肆虐，佛州已近2500例確診、29人死亡；南佛州重災區之一的鮑爾郡(Broward County)馬蓋市(Margate)著名華人醫師徐鈞因染上新型冠狀病毒，24日過世，成為南佛州首位因新冠病毒罹難的醫療人員，當地華人社區都表示沉痛的哀悼。

67歲的徐鈞醫師是夏威夷大學醫學士，主診內外全科，是許多南佛州華人的家庭醫師，執醫逾38年，自己開業診所，也在西北醫療中心(Northwest Medical Center)駐診，他經驗豐富、對症下藥，讓病人很快恢復，尤其對沒有保險的貧困家庭，總是盡力提供幫助，很受敬重。

西北醫療中心特別由公關部門主任Jessica Waxman發布悼念聲明，讚揚徐鈞醫師是是醫學界受人尊敬的成員，從1995年至2017年一直是該院積極的醫務人員，挽救許多患者的生命，向他的家人表示最深切的哀悼。

他於3月11日從紐約探望女兒回來，感覺不舒服就醫，在加護病房(ICU)七天，於24日肺積水不治過世，經法醫證實為新冠病毒。據悉，他的診所20日起關閉，已通知3月曾至診所就診者注意留意是否有症狀。

不知他是否在看診病人時被傳染，或是在紐約探望女兒時感染，社區間討論傳言，他的女兒一家，妻子及護士均感染新冠病毒，本報記者曾去電診所及家人，但均無人接聽，也無法留言；另向醫院、衛生局查詢，尚未獲證實。

疫情嚴重延燒，此間華人除敬悼外，亦互相提醒要小心注意防疫。