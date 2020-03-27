華裔醫揭紐約醫院慘況：床位嚴重不足 700梯隊成死亡代號

紐約時報曝出皇后區艾姆赫斯特醫院新冠肺炎患者收治現況，揭露病床飽和、防疫資源及醫護人手短缺，更有醫生描述情景有如「末世將臨」；在該院一線抗疫的華裔醫生26日表示，有些在急診室的確診病患，還沒等到床位就已不治身亡。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)26日回應，已向艾姆赫斯特醫院派遣56名醫護人員，以保證醫護人員能有足夠的休息時間，並額外派送40個呼吸機，以解燃眉之需。

艾姆赫斯特醫院的急診室醫生Colleen Smith拍下物資極度缺乏的現狀，交由「紐約時報」發表，指出自己不惜冒險違反醫院相關規定，只希望迫切情形能引起各方重視，盡快解決；該院醫生Ashley Bray更描述新冠疫情下，該醫院內情景有如「末世將臨」(apocalyptic)。

紐時報導，24日至25日一天內，共有13名確診新冠患者在艾姆赫斯特醫院病亡；加護病房(ICU)醫護人員稱，他們需要用幾十台呼吸機維持更多重症患者的生命，醫護人員把「700梯隊」作為患者死亡的代號，每人輪班時，都要呼叫一遍，醫院外已停放一輛冷藏卡車儲存屍體。

在該院任職的朱醫生26日接受本報採訪時表示，院方已要求所有雇員拒絕媒體採訪，但紐時報導真實記錄了醫院一線抗疫的狀況；他說，隨著醫院確診病人增加，像他一樣在專科或慢性病科室的醫護人員，甚至是實習的住院醫師，已被調到前線治療新冠肺炎的病患。

朱醫生表示，艾姆赫斯特醫院約有500多個床位，加護病房已經飽和，其中一些確診的重症患者送到急診室後，在等待病床的過程中病情惡化，被宣布死亡。

由於病床緊缺，朱醫生說，院方要求確診患者病症減輕且退燒後，出院居家隔離觀察，將床位留給病情更重病人，「這就增加了疫情擴散與患者病情惡化的風險」。

朱醫生表示，艾姆赫斯特來自各族裔的移民眾多，許多確診病患不會講英文，治療時需要翻譯才能了解患者的病史，且目前急診室人滿為患，醫生難以快速找到需要救治患者，進一步增加治療的難度。

針對防疫物資，朱醫生表示，他的診所備有N95口罩與防護眼鏡等物資，但其他醫院醫護人員需要申請防疫物資，其中病房的醫護人員每周只能分到一個N95口罩，導致已有醫護人員被感染。

朱醫生說，新冠肺炎患者的死因通常是肺炎引起的呼吸衰竭，該院收治的許多重症患者為30歲到50歲且沒有基礎病的青壯年人，呼籲民眾對疫情提高警惕，保持社交距離，近期避免出門。