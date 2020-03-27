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新冠肺炎大流行 華裔女醫社群求援：不敢相信紐約準備不足

世界日報 / 記者顏嘉瑩／紐約報導
關玉婷曾在曼哈頓某醫院任職，看到疫情爆發後醫院的狀況，希望透過一己之力幫助昔日同事朋友。 圖／關玉婷提供
關玉婷曾在曼哈頓某醫院任職，看到疫情爆發後醫院的狀況，希望透過一己之力幫助昔日同事朋友。 圖／關玉婷提供

新冠肺炎紐約的確診案例激增，多間收治患者的醫院普遍缺乏口罩、手套、防護服，一名華裔女醫師26日表示，「我不敢相信紐約在這樣的傳染病大流行下，還沒有做好足夠準備」；她在網上發表文章向外界求援，蒐集防護用品捐贈到各醫院，更自掏腰包購買醫療用品，希望以一己之力，幫助更多醫護同業及病患。

曾在曼哈頓某醫院任職的關玉婷在紐約疫情爆發後，看到之前的同事、朋友因為疫情關係每天忙得照顧病人，但卻沒有足夠的個人防護設備(personal protective equipment)可使用，日前她在臉書、Instagram上發文，向外界求援，呼籲大眾提供手邊的醫療物資給她，讓她能夠將物資送給第一線醫護人員。

關玉婷說，紐約罹患新冠肺炎患者數量為全美最高，許多醫院轉成治療新冠肺炎患者專用，不僅前線的醫生、護士不堪重負，也有不少醫護人員在照顧病患後也感染了新冠肺炎。

一名護士在確診入院後一周去世，網路上更有醫護人員只能使用垃圾袋當防護衣，口罩短缺讓醫護人員不得不將口罩放在塑膠袋中，重複使用超過一周；關玉婷說：「我不敢相信紐約在這樣的傳染病大流行情勢下，仍沒有做好足夠準備。」

不僅個人防護設備短缺，呼吸器的不足也讓救治患者的工作變得更加困難；關玉婷透露，紐約州許多醫院甚要讓兩名患者共用一台呼吸器，情況相當緊急。

無法透過官方力量取得足夠的物資，關玉婷只能在網上動用民間力量來幫助第一線人員；她於日前在個人的臉書和Instagram發文，要求大家若有多餘物資可委託她轉交醫院，她也願意自掏腰包直接購買物資。

後來透過友人的協助，她與一個教堂取得聯繫，該教堂當時收到許多民間募得要寄給中國的醫療物資，後來沒寄出去，就把物資轉交給關玉婷，請她送給紐約的醫院。

也有建商與關玉婷聯絡，表示自己有許多工程用、3M的N95口罩可出售，於是她自掏腰包買下來之後送給醫院；關玉婷說，近日她也獲得藝廊願意捐贈5000雙手套、幾百雙靴套、幾件防護衣和可重複使用的呼吸器。

關玉婷說，目前醫院已經開始使用工業用的口罩，「政府雖然有在籌措物資，但動作太慢，我們需要足夠可撐過一周的物資，每過一天物資缺乏的情況就愈嚴重」；她呼籲，如果民眾手上有物資願意捐贈，或是認識供應商，也可以透過電郵與她聯絡joannekwanyt@gmail.com。

關玉婷曾在曼哈頓某醫院任職，看到疫情爆發後醫院的狀況，希望透過一己之力幫助昔日同事朋友。 圖／關玉婷提供
關玉婷曾在曼哈頓某醫院任職，看到疫情爆發後醫院的狀況，希望透過一己之力幫助昔日同事朋友。 圖／關玉婷提供

新冠肺炎 COVID-19 紐約

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